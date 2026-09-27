Какие медицинские показания дают право на пересечение границы

При принятии решения о выезде за границу сотрудники ГПСУ оценивают в первую очередь юридические основания для отсрочки или исключения из учета, а не сами медицинские справки. По этой причине даже при тяжелых заболеваниях человек может получить отказ при пересечении государственной границы. Об этом на своей странице написала адвокат и руководитель адвокатского бюро Татьяна Козян.

Как пояснила эксперт, право на выезд по состоянию здоровья имеют граждане, признанные негодными к военной службе и полностью снятые с воинского учета. Перед поездкой важно убедиться, что эти данные корректно отражены в военно-учетных документах и электронных реестрах.

Временно непригодные мужчины также могут выехать, но для этого недостаточно иметь обычную выписку из больницы. Обязательными условиями являются официальное заключение военно-врачебной комиссии и должным образом оформленная отсрочка.

Сам по себе диагноз права на выезд не дает,

– уточнила Татьяна Козян.

Отдельным основанием для возможности выезда является установленная инвалидность любой группы. Для пересечения границы в таком случае необходимо предоставить полный пакет предусмотренных законодательством документов, подтверждающих соответствующий статус.

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Распространенные ошибки

Адвокат подчеркнула, что справки о перенесенных инфарктах, инсультах или необходимости срочного лечения за рубежом сами по себе не дают права на пересечение границы. Все вопросы о годности к службе решаются исключительно путем прохождения военно-медицинской комиссии.

Такая же ситуация складывается и с теми военнообязанными, у которых есть приглашения от иностранных медицинских учреждений. Это не является автоматическим пропуском. Процедуры направления граждан на лечение за пределы Украины рассматриваются в индивидуальном порядке в соответствии с утвержденными правилами.

Также не стоит полагаться на устаревшие документы с записями о "непригодности в мирное время или ограниченной пригодности в военное". Статус "ограниченно пригодных" в Украине отменен, поэтому такие данные требуют обязательного обновления.

Важно! Адвокат посоветовала перед планированием поездки проверять не только медицинские документы, но и актуальность данных в реестре "Оберег" или приложении "Резерв+". Малейшее несоответствие между документами на руках и электронным учетом может стать причиной отказа пограничников.

Напомним, наличие юридических оснований или бронирования само по себе не гарантирует беспрепятственный выезд за границу. Как рассказывала адвокат Антонина Ярем, мужчинам, которые собираются выехать за границу, стоит обратиться за помощью к специалисту. Юрист может проверить конкретное основание для выезда и документы, а также провести консультацию.

Так, например, недавно суд признал законным отказ пограничников в пропуске забронированного работника из-за ненадлежащим образом заверенной копии приказа об отпуске.

Действующее украинское законодательство обязывает пограничников проверять всех без исключения мужчин, собирающихся выехать за пределы страны.