Какие документы необходимы взрослому для получения загранпаспорта

Для оформления загранпаспорта гражданину в возрасте от 14 лет необходимо подать заявление-анкету и паспорт гражданина Украины, сообщает Государственная миграционная служба Украины. Заявление-анкету распечатывает сотрудник учреждения при приеме документов. Также необходимо предоставить документ об уплате административного сбора или документ, подтверждающий право на освобождение от его уплаты.

Отдельно стоит обратить внимание на РНОКПП (идентификационный код). В своей инструкции "Дія" также указывает его среди документов, которые необходимо иметь для оформления заграничного паспорта.

Обратите внимание! При оформлении заявления сотрудники проверяют личные данные заявителя. Особенно важно проверить правильность написания имени и фамилии латиницей, ведь именно эти данные будут внесены в документ. Если человек хочет, чтобы транслитерация соответствовала написанию в ранее выданных документах, могут понадобиться подтверждающие документы.

Подать документы можно в территориальное подразделение ГМС, ЦПАУ или центр обслуживания "Паспортный сервис" ГП "Документ". Граждане Украины, проживающие за рубежом, могут обратиться в соответствующее дипломатическое учреждение.

При оформлении также сканируются отпечатки указательных пальцев рук. Для детей эта процедура проводится начиная с 12 лет.

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Важно! В 2026 году стандартный срок оформления загранпаспорта составляет до 20 рабочих дней, а срочное оформление возможно в течение 7 рабочих дней. ГМС также предусматривает оформление в течение 3 рабочих дней в определенных законодательством случаях.

Что нужно для оформления паспорта ребенку

Для ребенка, не достигшего 14 лет, основным документом является свидетельство о рождении или документ, подтверждающий факт рождения. Заявление-анкету подает один из родителей, усыновитель, опекун, попечитель или другой законный представитель. Согласие второго родителя для подачи документов не требуется.

Если документы подает законный представитель, необходимо также иметь документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия.

Обратите внимание! Для детей в возрасте до 12 лет в определенных случаях можно дополнительно подать цветную фотографию размером 10 × 15 сантиметров. Это касается также людей, которые из-за длительного нарушения здоровья не могут передвигаться самостоятельно и нуждаются в срочном лечении за рубежом.

Если заграничный паспорт оформляется впервые, в некоторых случаях могут потребоваться дополнительные документы. Например, если на момент рождения ребенка один или оба его родителя были иностранцами или лицами без гражданства, подается справка о регистрации лица в качестве гражданина Украины.

В случае замены загранпаспорта к стандартному пакету документов прилагается документ, подлежащий замене, а в зависимости от причины замены – документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства. Если паспорт был утерян или похищен, порядок оформления отличается: в частности, подается заявление об утере или похищении, а в случае похищения на территории Украины – выписка из ЕРДР.

Важно! Документы, выданные иностранными органами, по общему правилу должны быть надлежащим образом заверены и представлены с переводом на украинский язык, заверенным нотариально, если иное не предусмотрено международными договорами Украины.

С 25 декабря 2025 года также действует возможность одновременно оформить ID-карту и загранпаспорт за один визит в ГМС, ЦПАУ или "Паспортный сервис". Для этого достаточно одной записи в электронной очереди.

Кстати, наличие медицинского диагноза, врачебной справки или даже приглашения на операцию от иностранной клиники и недостаточно для пересечения границы т военнообязанными мужчинами. Право на выезд дает только надлежащим образом оформленный военно-учетный статус, подтвержденный в государственных реестрах.