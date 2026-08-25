На Буковині "блогер" вів стрім просто біля військової частини: через нього міг статися обстріл

У Чернівцях СБУ викрила чоловіка, який знімав місця перебування підрозділів ЗСУ. Він є місцевим блогером та проводив пряму трансляцію поблизу території дислокації військових.

Українець поширював заборонену інформацію про ЗСУ

Усе почалося з розмови чоловіка та військового біля одного з підрозділів ЗСУ. "Блогер" намагався спровокувати конфлікт і записував свої дії на камеру. Таким чином військова частина потрапила в кадр. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Пряма трансляція тривала на особистій сторінці чоловіка у соцмережі. "Блогеру" сказали, що знімати частину ЗСУ не можна, особливо з прив'язкою до місця. Однак на зауваження порушник не реагував.

При цьому буковинець не заспокоювався та погрожував, що передасть координати частини для ураження, а своїх глядачів він закликав поширювати відео.

Через такі дії правоохоронці були змушені повідомити "блогеру" про підозру за несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених військових формувань. Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає до 8 років позбавлення волі. Наразі чоловіка утримують під вартою. Обставини порушення з'ясовуються.

СБУ вкотре нагадує, що поширення інформації про розташування чи переміщення особового складу ЗСУ та військової техніки в соціальних мережах, публікація її в пресі чи повідомлення стороннім особам може призвести до ворожих ракетних ударів по зазначених локаціях,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині СБУ затримала місцевого жителя, якого підозрюють у роботі на Федеральну службу безпеки Росії. За даними слідства, чоловік збирав інформацію про розташування українських військових і передавав росіянам координати потенційних цілей для ракетно-дронових ударів.

Для цього він їздив територією області на мотоциклі та знімав об'єкти прихованою камерою, вмонтованою у шолом. Згодом агент вирішив перейти до більш активної діяльності, тож просив у російського куратора зброю та боєприпаси для вбивства українських військових.