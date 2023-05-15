Так, наприклад, тіктокер з Кіровоградщини вирішив не лише зафільмувати, а й "злити" у соцмережу відео руху військової техніки ЗСУ на Черкащині. Це відео переглянули понад пів мільйона користувачів, зокрема, з Росії.

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Не лише виклав відео, а й додав геолокацію

Зробив це горе-блогер ще у січні 2023 року. Як вдалося встановити правоохоронцям, автором відео був мешканець Олександрійського району Кіровоградської області, який приїхав на Черкащину.

Саме на Черкащині чоловік особисто зробив фото- та відеозйомку на мобільний телефон руху колони військової техніки ЗСУ з боєприпасами. І в той же день він розмістив матеріали у мережі ТікТок, при чому з прив’язкою до геолокації.

Того ж дня підозрюваний розмістив на особистій сторінці у соцмережі ТікТок відеоматеріал, що дає можливість ідентифікувати на місцевості переміщення підрозділів українських Сил оборони в Черкаській області,

– підкреслили в Офісі Генпрокурора.

Сторінка блогера / Фото СБУ

Відео підхопила російська пропаганда

На своїй сторінці у соцмережі чоловік хотів дібрати кількість підписників до 5 тисяч і, вочевидь, сплеску уваги йому таки вдалося досягти. Адже відео з коментарем не лише переглянули понад 500 тисяч користувачів ТікТоку, а й поширили його в інших мережах.

При чому за лічені хвилини поширювати його почали й російські телеграм-канали та користувачі інстаграму, у яких аудиторія значно перевищувала зазначені 5 тисяч.

За лічені хвилини це відео підхопили російські пропагандистські пабліки, у тому числі прокремлівські телеграм-канали із загальною аудиторією понад 100 тисяч підписників,

– підкреслили в СБУ.

Бажання слави може довести до тюрми

Місцезнаходження блогера у Черкаській області, який незаконно поширював інформацію про переміщення Сил оборони на території регіону, вдалося встановити кіберфахівцям СБУ. Уже під час обшуку правоохоронці отримали докази протиправної діяльності чоловіка, а саме виявили мобільний телефон, який використовувався і для фіксації переміщення українських військ, і для подальшого "зливу" інформації.

Тож тепер горе-тіктокеру загрожує тюремне ув’язнення. Цікаво, що свою діяльність пояснив й сам блогер. Він заявив, що просто хотів "наростити" аудиторію.

Служба безпеки вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали із зазначенням місць дислокації та переміщення Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів. Публікація таких фото- і відеоматеріалів у мережі Інтернет розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону,

– підкреслили в СБУ.

Чоловікові уже повідомили про підозру за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України "Поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань". Порушення цієї статті карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Наразі ж вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Правоохоронці також уже направили до суду обвинувальний акт.