Тисячі родин ВПО отримають житло: Рада ухвалила зміни щодо оренди державних об'єктів

Верховна Рада на засіданні 17 вересня ухвалила закон, який дозволяє забезпечувати житлом внутрішньо переміщених осіб. Народні депутати проголосували за розблокування оренди об’єктів державної та комунальної власності для розміщення і проживання громадян.

Що передбачають зміни до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"

Парламентарі дозволили передавати в оренду державні об'єкти, аби забезпечувати житлові потреби внутрішньо переміщених осіб. "За" відповідне рішення проголосували 233 народних депутатів, передає 24 Канал.

Зміни фактично усувають законодавчу колізію та до 1 січня 2028 року дозволяють поширювати дію закону на правовідносини щодо передачі в оренду житла з державного фонду або фонду територіальної громади. Це потрібно для забезпечення внутрішніх переселенців необхідним житлом.

Як зазначається, законопроєкт №15579 розблоковує таку передачу об'єктів державної та комунальної власності без аукціонів. Символічна плата для розміщення ВПО в таких будинках та гуртожитках складатиме одну гривню.

Цей механізм вже довів свою ефективність: громади можуть надавати об'єкти для потреб ВПО, а міжнародні партнери – вкладати кошти в їхній ремонт та облаштування,

– зазначив голова Спеціальної комісії з питань захисту внутрішньо переміщених осіб Павло Фролов.

Тепер держава матиме право запустити підготовлені проєкти та створювати більше готових житлових будівель для переселенців. Фролов додав, що, можливо, відремонтувати будинки та заселити в них тисячі родин українців вдасться ще до початку зими.

Раніше передача об'єктів для ВПО блокувалася, бо через неузгодженість закону сталася повна зупинка надання об’єктів в оренду для потреб внутрішньо переміщених осіб. Блокувалися цілі проєкті, а громади не могли брати будинки в оренду для переселенців, якщо є донорська підтримка, згода балансоутримувачів та готовність забезпечити проживання ВПО.

До слова, статистика показала, що до кінця 2025 року повністю або частково втратили житло понад три мільйони українських родин. Тому це збільшило потребу в ухваленні таких змін до закону.

Нагадаємо, у 2027 році держава планує запустити Електронний реєстр житла для ВПО, хоча раніше його планували запустити у жовтні 2026-го. Реєстр має стати єдиною цифровою платформою для пошуку житла для переселенців.

На інтерактивній карті можна буде бачити доступні об'єкти, їхні фото, технічний стан і кількість вільних місць. Реєстр також планують використовувати для залучення міжнародного та донорського фінансування на ремонт наявних будівель і створення нового житла.