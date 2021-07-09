Леся Нікітюк в коротких шортах і бюстгальтері побувала на Atlas Weekend: фото

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк побувала на Atlas Weekend. Ввечері вона зробила фото на території фестивалю, де показала відвертий літній образ.

У Києві триває масштабний фестиваль Atlas Weekend. Наживо послухати улюблених виконавців приїхали тисячі українців. До знаменитостей, які також відвідали фестиваль, долучилася й Леся Нікітюк.

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Спекотний образ Лесі Нікітюк

Зірка звабливо позувала у коротких джинсових шортах, коричневому бюстгальтері та білій сорочці, яку зав'язала на талії. Вбрання підкреслило довгі стрункі ноги знаменитості та її красивий бюст. Також Леся обрала для фотографії такий ракурс, з якого гарно було видно всі принади її розкішного тіла.

Такий look вона поєднала з босоніжками на високих підборах. Серед аксесуарів образ довершувала маленька коричнева сумочка через плече. Коротке біляве волосся Нікітюк вклала рівно, а на обличчі зробила бездоганний макіяж у натуральних відтінках.



Леся Нікітюк на Atlas Weekend / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк