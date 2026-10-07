Різдвяний кактус одразу зацвіте після цього трюку: зробіть одну річ у жовтні

Традиційно різдвяний кактус зацвітає напередодні Різдва. Саме тому рослині слід приділити час у жовтні, оскільки цей місяць має вирішальне значення. Якщо все зробити правильно, вдасться збільшити шанси на зимове цвітіння.

Різдвяний кактус має ще одну назву – шлюбмергера, пише Wprost Dom. Рослина походить з тропічних лісів Бразилії й росте найчастіше восени чи взимку. Найпопулярнішим кольором є червоний, проте ще можуть бути рожеві, білі та фіолетові квіти.

Як доглядати за різдвяним кактусом?

Насправді рослина легка у вирощуванні, але часом може не пускати зелені пагони, на яких зав’язуються бутони. Причиною цьому є невідповідна температура чи недостатній полив.

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Рослині вже від вересня по грудень потрібні 12 годин темряви вночі а 21°C температури вдень. Фахівці не радять постійно переміщати горщик в різні місця, бо саме стабільні умови сприяють утворенню бутонів.

Для того, щоб підживити рослину знадобиться таблетка активованого вугілля. Його часто рекомендують використовувати в домашніх засобах для засвоєння поживних речовин та підтримки коренів. Достатньо до 0,5 літрів теплої води додати таблетку й полити вазон. Використовувати всю воду не варто, щоб ґрунт не став надто вологим.



Простий догляд за різдвяним кактусом / Фото Reddit

Після поливу радять видаляти воду, яка зібралася у піддоні чи горщику. Якщо ж воду залишити, це може призвести до ослаблення рослини й гниття коренів. Через це різдвяний кактус не зможе нормально зацвісти.

Крім того, рослину слід розташувати у правильному місці. Вона любить світлі місця з розсіяним світлом. Різкі сонячні промені можуть призвести до пошкодження гілок.

Також в осінню пору з початком вмикання радіаторів, слід простежити за тим, аби рослина не надто близько стояла до джерел тепла, оскільки тепле й сухе повітря лише зашкодить повноцінному росту. Якщо дотримуватися простих правил, різдвяний кактус потішить цвітінням вже на початку грудня.