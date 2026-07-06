Як перетворити альтанку на улюблене місце відпочинку: ідея №1 на літо

У теплу пору року хочеться якомога більше часу проводити на свіжому повітрі. Якщо на подвір’ї є затишний куточок, то він може стати ідеальним місцем для ранкової кави, сімейних обідів чи вечірнього відпочинку.

Саме тому тепер все частіше на власні ділянки господарі купують альтанки, які вже давно перестали бути лише декоративним елементом саду, пише House Beautiful.

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Як перетворити альтанку на улюблене місце відпочинку?

Альтанки допомагають створити зону відпочинку просто неба, при цьому захищаючи від палючого сонця та дощу. Та якщо ви плануєте облаштувати двір, варто звернути увагу не лише на класичні альтанки, але й на сучасні садові павільйони, які теж чудово підходять для дозвілля.

Красиві альтанки та павільйони для створення затишного подвір’я можна придбати на Prom. Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про декор для саду та подвір'я – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення. На Prom можна знайти дерев’яні, металеві чи засклені альтанки. Для дорогих покупок доступна послуга "Оплатити частинами" на термін від 2 до 24 платежів.

Господарі обирають на свою ділянку альтанку, яка поєднує практичність та декоративність. Важливо, щоб вона була такою, в якій можна проводити час незалежно від погоди.

Завдяки суцільному даху конструкція здатна захистити від сонячних променів і дощу, а відкрита будова забезпечує гарну циркуляцію повітря. Садові павільйони обладнують москітними сітками, які допомагають зробити літній відпочинок ще комфортнішим.

В альтанці можливостей набагато більше, ніж може здатися на перший погляд. У ній можна снідати чи вечеряти на свіжому повітрі, збиратися з друзями, влаштовувати чаювання тощо.



Альтанки влітку є улюбленим місцем відпочинку / Фото Pinterest

Один з найкращих способів використовування альтанки – облаштувати в ній обідню зону. Трапеза серед зелені влітку смакуватиме набагато краще.

Також альтанку можна використовувати як місце для читання книги чи роботи з ноутбуком. Та якщо доповнити простір м’якими кріслами, подушками та шторами, альтанка стане місцем, де захочеться проводити час щодня.