Білокрилки на капусті більше не буде: дієві народні методи проти шкідника
Липень – це важливий місяць для росту капусти, і всього один шкідник може звести нанівець усі зусилля садівників. Мовиться про білокрилку, що особливо сильно любить капусту та може знищити посадки за лічені тижні.
Майже усім городникам доводилося зіштовхуватися з білокрилкою – найчастіше це трапляється тоді, коли комаха намагається атакувати капусту. Вона харчується соком рослин, і позбутися її непросто. Зрештою листя темнішає, а саджанці в'януть, пише Garden design.
Як вберегти капусту від білокрилки?
Перед тим як почати боротьбу з білокрилкою на капусті, потрібно переконатися, що це саме цей шкідник. Ось кілька ознак появи білокрилки:
- на листі капусті з'являються дірочки;
- ріст качанів сповільнився;
- листя починає в'янути;
- між листками видно личинки.
Шукати личинки варто на нижньому боці листа: вони буквально присмоктуються до його поверхні й висмоктують з капусти сік. Важливо починати боротьбу якомога швидше, аж поки личинки не перетворилися на лялечки. Після цього личинки вкриваються восковим нальотом – і тоді вже жодні засоби, навіть потужні хімічні інсектициди, не допоможуть.
Якщо білокрилка захопила капусту, на Prom можна знайти інсектициди та інші засоби для боротьби з комахами. Завдяки Пром-оплаті кошти будуть перераховані продавцю лише після того, як ви отримаєте та перевірите замовлення.
А ось найбільш агресивна стадія – це поява білих метеликів. Саме вони найбільш ненажерливі і швидко їдять капусту, пише "УНІАН". Отож, ось кілька варіантів боротьби з білокрилкою.
- Механічне збивання личинок. Можна робити це вручну, віником чи під тиском води зі шланга. Втім, метод не надто ефективний: комаха може залізти назад, а на великому городі доведеться витратити надто багато зусиль.
- Розчин нашатирного спирту. На відро води потрібно додати столову ложку засобу, а тоді використати його для поливу капусти. Використовувати не частіше, ніж раз на місяць.
- Розчин попелу. На 3 літри окропу потрібно додати склянку попелу. Після цього потрібно залишити засіб настоюватися протягом 3 діб, а тоді обробляти грядки раз на день протягом принаймні тижня.
- Мильний розчин – на 100 грамів господарського мила потрібно додати 600 мілілітрів води, а тоді обприскувати засобом капусту раз на 10 днів. Листя також можна протирати губкою, змоченою у рідині.
- Настій часнику й цибулі. На 100 грамів цибулі і 100 грамів часникових стрілок потрібно додати кілька літрів води й настоювати тиждень після цього розчинити у 5 літрах води та обприскувати раз на два тижні.