Білокрилки на капусті більше не буде: дієві народні методи проти шкідника

Липень – це важливий місяць для росту капусти, і всього один шкідник може звести нанівець усі зусилля садівників. Мовиться про білокрилку, що особливо сильно любить капусту та може знищити посадки за лічені тижні.

Майже усім городникам доводилося зіштовхуватися з білокрилкою – найчастіше це трапляється тоді, коли комаха намагається атакувати капусту. Вона харчується соком рослин, і позбутися її непросто. Зрештою листя темнішає, а саджанці в'януть, пише Garden design.

Як вберегти капусту від білокрилки?

Перед тим як почати боротьбу з білокрилкою на капусті, потрібно переконатися, що це саме цей шкідник. Ось кілька ознак появи білокрилки:

на листі капусті з'являються дірочки;

ріст качанів сповільнився;

листя починає в'янути;

між листками видно личинки.

Шукати личинки варто на нижньому боці листа: вони буквально присмоктуються до його поверхні й висмоктують з капусти сік. Важливо починати боротьбу якомога швидше, аж поки личинки не перетворилися на лялечки. Після цього личинки вкриваються восковим нальотом – і тоді вже жодні засоби, навіть потужні хімічні інсектициди, не допоможуть.

Якщо білокрилка захопила капусту, на Prom можна знайти інсектициди та інші засоби для боротьби з комахами. Завдяки Пром-оплаті кошти будуть перераховані продавцю лише після того, як ви отримаєте та перевірите замовлення.

А ось найбільш агресивна стадія – це поява білих метеликів. Саме вони найбільш ненажерливі і швидко їдять капусту, пише "УНІАН". Отож, ось кілька варіантів боротьби з білокрилкою.