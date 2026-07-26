Білий наліт на огірках та помідорах швидко зникне: допоможе домашній спрей

Борошниста роса у липні може атакувати листя огірків, помідорів та кабачків. Втім, проблему можна уникнути завдяки домашньому спрею.

Найчастіше грибковому захворюванню сприяють постійні дощі, прохолодні ночі й тривала вологість, пише Wprost dom.

Характерний білий наліт на листі є ознакою появи борошнистої роси. Та якщо вчасно помітити проблему й взятися за її вирішення, плоди вдасться врятувати.

Чим обприскувати борошнисту росу?

У мережі можна знайти чимало домашніх засобів проти борошнистої роси, але досвідчені фітопатологи радять використовувати лише обприскування молоком та харчовою содою, оскільки їхня ефективність справді доведена.

Молочний спрей від борошнистої роси

Цей засіб найчастіше використовують дачники проти борошнистої роси. Потрібно розвести молоко з водою у співвідношенні 1:2.

Під впливом сонця розчин утворює активні форми кисню, які пригнічують ріст міцелію. Обприскування варто проводити раз на тиждень, рано вранці.



Молочний спрей врятує від борошнистої роси / Фото Pexels

Харчова сода від борошнистої роси

Одну столову ложку харчової соди потрібно розвести у літрі води, додавши кілька крапель олії німу чи рослинну олію – будь-якого клейкого агента. Метод є особливо дієвим на початку зараження.

Чи допомагає перекис водню?

Перекис водню теж має протигрибкову дію від борошнистої роси, однак його не радять використовувати, оскільки концентрований розчин може пошкодити листя. Перед використанням слід обов’язково протестувати засіб на листках тоді, коли не буде прямого сонця.

Для розчину знадобиться 5 літрів води та одна столова ложка 3% перекису водню. Така концентрація безпечна для профілактичного обприскування.

Садівники кажуть, що якщо рослина вже вкрита міцелієм, то варто видалити уражене листя, щоб покращити циркуляцію між рослинами, а вже далі починати обприскування.

Загалом на майбутнє огірки не варто саджати надто густо, а полив має бути на рівні коренів. Домашні спреї можуть знищити борошнисту росу, але краще подбати про рослини заздалегідь, щоб не довелося їх потім рятувати від грибка.