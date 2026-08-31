"Вічний жир" та нагар зникне: як відмити спільну кухню в гуртожитку

В гуртожитках студентам доводиться адаптуватися до зовсім нових умов – і однією з них є відсутність власної кухні. У спільних просторах і стільниці, і раковини, і тим паче плити можуть бути вкриті жиром та брудом. Але навіть якщо останнє генеральне прибирання проводилося справді давно, впоратися з ним можливо.

Жирні плями на кухні – це справжній головний біль. Вони прилипають до поверхні, а з часом ще й тверднуть, через що видалити їх навіть складніше. Та 24 Канал розповідає, чим саме можна очистити різні поверхні.

Чим почистити старий жир зі стільниць?

Тут достатньо буде звичайного порошку для прибирання. Але багато людей припускаються помилок у користуванні ним – його насипають і намагаються одразу ж терти. Натомість насипте достатню кількість засобу на стільницю та залийте невеликою кількістю води.

Після цього залиште хімію на місці на 10 – 15 хвилин, аби порошок встигнув як слід подіяти. Після цього вже можна ретельно терти стільниці та промивати їх чистою водою.

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Чим почистити жир з витяжки?

Саме витяжка збирає бруд, пил та жир особливо швидко, а ось до її чищення руки доходять найрідше. Для того, аби видалити застарілий жир з поверхонь витяжки, можна скористатися універсальним очищувачем для кухонних поверхонь в пульверизаторі. Знову ж таки, після нанесення засобу потрібно трохи почекати, аби він розм'якшив забруднення.

Якщо шар жиру дуже товстий, засобом доведеться скористатися кілька разів.

Як відмити жир на плиті?

Тут також згодиться порошок та універсальний засіб для чищення. Плиту також попередньо можна залити невеликою кількістю гарячої води, аби розм'якшити жир. Але якщо не хочеться використовувати "хімію" в місці, де готуєте їжу, можна скористатися і народними засобами.

Для цього знадобиться:

1 літр води;

пачка лимонної кислоти;

100 мілілітрів звичайного засобу для миття посуду.

Інгредієнти змішайте та зачекайте, доки лимонна кислота розчиниться повністю. Після цього суміш потрібно нанести на брудну поверхню та почекати приблизно 40 хвилин. Ефект мийного засобу можна посилити, промочивши ним серветки та приклавши їх до поверхні.

Чим відчистити фасади меблів на кухні?

Перед тим як починати прибирання, слід визначити, з якого матеріалу виготовлені фасади шафок. Адже плівку та натуральне дерево потрібно чистити по різному. Ніколи не використовуйте металеву губку, аби мити меблі, вкриті плівкою. А вкриті шпоном шафки нізащо не можна мочити.

Також на фарбованих поверхнях не варто використовувати засоби, які містять хлор – це призведе до розчинення не лише жиру, але й фарби.