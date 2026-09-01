Нагрійте та вилийте в унітаз: від жовтого нальоту не залишиться сліду

Оцет вважається хорошим засобом для видалення плям, бруду чи навіть вапняного нальоту. Чимало людей борються з вапняним нальотом в унітазі, який можна прибрати досить швидко завдяки одному секрету.

Крім використання оцту в кулінарії, господині вже давно віднайшли дієві методи видалення за допомогою розчину нальоту, бруду, цвілі, пише Interia Kobieta.

Як вивести наліт оцтом?

Набагато ефективнішим оцет стає після нагрівання в каструлі. Потрібно нагріти 0,5 літрів засобу до того моменту, коли почне трохи виходити пара. Добре нагрітий розчин потрібно вилити по стінках унітаза, а тоді потерти щіткою й залишити на кілька хвилин.

Під час нагрівання оцет виділить дуже різкий запах, тому бажано відчинити вікно, щоб провітрити приміщення. Процедуру слід робити тоді, коли вдома не буде дітей чи домашніх тварин, оскільки аромат може подразнити дихальні шляхи.



Унітаз після оцту знову стане білосніжним / Фото Pexels

Що ще може вивести наліт з унітазу?

Видалити накип не завжди просто, але крім оцту можуть допомогти й інші домашні засоби. До прикладу, варто звернути увагу на лимонну кислоту й таблетку для посудомийної машини.

Лимонна кислота добре працює з осадом в унітазі. Потрібно лише налити у злив окріп, а тоді засипати його пакетиком лимонної кислоти.

Таблетку для посудомийної машини потрібно просто кинути у злив й почекати, коли вона повністю розчиниться і спіниться. Далі варто лише ретельно все очистити щіткою.

Крім того, для видалення вапняного нальоту з унітазу можна використовувати домашній засіб з харчової соди, лимонної кислоти, оцту та ефірної олії. Суміш ефективно розчиняє наліт, дезінфікує поверхню та надає свіжого аромату, якщо застосовувати двічі на тиждень.