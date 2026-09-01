Помимо использования уксуса в кулинарии, хозяйки уже давно нашли эффективные способы удаления с помощью раствора налета, грязи и плесени, пишет Interia Kobieta.

Как удалить налет уксусом?

Уксус становится гораздо эффективнее после нагрева в кастрюле. Нужно нагреть 0,5 литра средства до того момента, когда начнет немного выходить пар. Хорошо нагретый раствор нужно вылить по стенкам унитаза, а затем потереть щеткой и оставить на несколько минут.

Во время нагрева уксус будет испускать очень резкий запах, поэтому желательно открыть окно, чтобы проветрить помещение. Процедуру следует проводить тогда, когда дома не будет детей или домашних животных, поскольку запах может раздражать дыхательные пути.



Унитаз после уксуса снова станет белоснежным / Фото Pexels

Что еще может удалить налет с унитаза?

Удалить накипь не всегда просто, но кроме уксуса могут помочь и другие домашние средства. Например, стоит обратить внимание на лимонную кислоту и таблетку для посудомоечной машины.

Лимонная кислота хорошо справляется с отложениями в унитазе. Нужно лишь налить в слив кипяток, а затем засыпать его пакетиком лимонной кислоты.

Таблетку для посудомоечной машины нужно просто бросить в слив и подождать, пока она полностью растворится и начнет пениться. Далее останется лишь тщательно все очистить щеткой.

Кроме того, для удаления известкового налета с унитаза можно использовать домашнее средство из пищевой соды, лимонной кислоты, уксуса и эфирного масла. Смесь эффективно растворяет налет, дезинфицирует поверхность и придает свежий аромат, если применять два раза в неделю.