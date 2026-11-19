Багато хто звик їсти горіхи просто з упаковки або одразу після покупки на ринку, помилково вважаючи, що міцна шкаралупа надійно захищає ядро на всьому шляху до столу.

Насправді під час збирання, тривалого сушіння, перевезення та відкритого продажу на поверхні очищених ядер накопичується пил, мікрочастинки землі, сліди комах зі складів і залишки консервантів, якими обробляють урожай для тривалого зберігання. Крім того, контакт із водою допомагає прибрати з тонкої шкірки горіхів спори плісняви та частково нейтралізувати природну фітинову кислоту, яка заважає повноцінному засвоєнню заліза, цинку, кальцію та магнію, а також робить продукт важчим для травлення.

Які горіхи обов'язково мити, а які краще не чіпати

Водна обробка насамперед потрібна всім сирим горіхам, купленим на ринку або в супермаркеті на вагу, оскільки вони найдовше контактують із відкритим повітрям, пилом і руками покупців. Очищені сирі ядра у фабричних герметичних пакетах зазвичай проходять первинне очищення на виробництві, проте перед подачею їх також варто швидко обполоснути під краном.

Натомість уже обсмажені та солоні горіхи мити не варто: вода миттєво змиє сіль, спеції й зруйнує приємну хрустку структуру, а висока температура під час обсмажування на виробництві вже зробила продукт безпечним.

Деякі горіхи після пачки треба мити / Фото Pixabay

Як правильно промити та замочити горіхи

Щоб швидко освіжити фасовані горіхи, висипте потрібну порцію в друшляк і промийте під проточною прохолодною водою протягом 30 – 60 секунд, обережно перемішуючи руками. Якщо горіхи придбані на вагу, занурте їх на 15 – 20 хвилин у миску з прохолодною водою, розчинивши в ній 1 чайну ложку харчової соди або яблучного оцту – це допоможе прибрати восковий наліт і залишки засобів обробки, після чого ядра потрібно ретельно обполоснути чистою водою.

На Prom можна знайти друшляки, дегідратори, скляні банки та інше приладдя для миття, сушіння й зберігання горіхів. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

За бажанням мигдаль, волоські горіхи, фундук або кеш'ю можна залишити в чистій питній воді на 4 – 8 годин: після такого замочування ядра стають помітно ніжнішими, м'якшими на смак і набагато легше засвоюються.

Як повернути помитим горіхам ідеальний хрускіт

Після миття спершу промокніть ядра паперовим рушником, щоб прибрати зайву вологу, а потім висушіть зручним способом. Найкраще розкласти горіхи в 1 шар на деко й підсушити в духовці за температури 60 – 80 градусів протягом 1 – 2 годин, періодично перемішуючи. Якщо часу обмаль, підійде суха сковорода на мінімальному вогні протягом 10 – 15 хвилин при безперервному помішуванні, а власники дегідратора можуть висушити ядра при 45 – 55 градусах за 4–8 годин.

Перевіряти хрускіт і пересипати горіхи в скляну банку з кришкою варто лише після того, як вони повністю охолонуть до кімнатної температури, адже гарячі ядра завжди здаються м'якими, а закрита тепла тара миттєво провокує появу конденсату.