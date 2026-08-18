Одна помилка, через яку картопля тріскається у землі: ось що з нею робити не можна

Під час викопування картоплі ви неодмінно знайдете принаймні кілька бульб з тріщинами – і це небезпечніша ознака, ніж видається на перший погляд.

Здорова та рівна картопля – це мрія кожного дачника, але іноді вже з землі доводиться діставати потріскані коренеплоди. І хоча деяким здається, що це винятково естетичний дефект, що ніяк не впливає на якість бульби, це не зовсім так, пише Gardening Know How.

Чому картопля починає тріскатися?

Однією з причин є перепади у вологості – після тривалої посухи всього один рясний полив може призвести до того, що картопля почне неймовірно швидко рости. Втім, внутрішня частина картоплі у такому випадку збільшується швидше, ніж шкірка встигає розтягнутися – і тому на ній з'являються тріщини.

Але це не єдина можлива причина, тож зважати слід і на особливості сорту, а також на кількість добрив. В ідеалі на квадратний метр посадок не варто вносити більше, ніж 50 – 60 грамів калію, фосфору чи азоту.

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Як зберігати картоплю з тріщинами?

Основна помилка дачників – це не перебирати картоплю та класти її всю разом. Насправді ж усю бульбу з тріщинами краще відсортувати та зберігати окремо, аби з'їсти в першу чергу. Навіть якщо тріщина вже стара й затягнулася шкіркою, через неї в картоплину можуть потрапити грибки й бактерії – тож у підвалі така картопля псується значно швидше, ніж ціла, пише "УНІАН".



Потріскану картоплю слід зберігати окремо від цілої / Фото Pexels

Усю картоплю, що має глибокі тріщини слід перед зберіганням просушити у тіні протягом 3 – 5 днів, а вже після цього порозкладати у добре провітрювані ящики. Найважливіше – це слідкувати, аби у картоплі не накопичувалася зайва волога, адже саме вона є причиною передчасного псування.