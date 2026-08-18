Здорова та рівна картопля – це мрія кожного дачника, але іноді вже з землі доводиться діставати потріскані коренеплоди. І хоча деяким здається, що це винятково естетичний дефект, що ніяк не впливає на якість бульби, це не зовсім так, пише Gardening Know How.
Чому картопля починає тріскатися?
Однією з причин є перепади у вологості – після тривалої посухи всього один рясний полив може призвести до того, що картопля почне неймовірно швидко рости. Втім, внутрішня частина картоплі у такому випадку збільшується швидше, ніж шкірка встигає розтягнутися – і тому на ній з'являються тріщини.
Але це не єдина можлива причина, тож зважати слід і на особливості сорту, а також на кількість добрив. В ідеалі на квадратний метр посадок не варто вносити більше, ніж 50 – 60 грамів калію, фосфору чи азоту.
Придбати картоплю на посадку можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість посадкового матеріалу за фото.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Як зберігати картоплю з тріщинами?
Основна помилка дачників – це не перебирати картоплю та класти її всю разом. Насправді ж усю бульбу з тріщинами краще відсортувати та зберігати окремо, аби з'їсти в першу чергу. Навіть якщо тріщина вже стара й затягнулася шкіркою, через неї в картоплину можуть потрапити грибки й бактерії – тож у підвалі така картопля псується значно швидше, ніж ціла, пише "УНІАН".
Потріскану картоплю слід зберігати окремо від цілої / Фото Pexels
Усю картоплю, що має глибокі тріщини слід перед зберіганням просушити у тіні протягом 3 – 5 днів, а вже після цього порозкладати у добре провітрювані ящики. Найважливіше – це слідкувати, аби у картоплі не накопичувалася зайва волога, адже саме вона є причиною передчасного псування.