Здоровый и ровный картофель – это мечта каждого дачника, но иногда из земли приходится доставать потрескавшиеся клубни. И хотя некоторым кажется, что это исключительно эстетический дефект, никак не влияющий на качество клубня, это не совсем так, пишет Gardening Know How.

Почему картофель начинает растрескиваться?

Одной из причин являются перепады влажности – после длительной засухи всего один обильный полив может привести к тому, что картофель начнет невероятно быстро расти. Впрочем, внутренняя часть картофеля в таком случае увеличивается быстрее, чем кожура успевает растянуться, – и поэтому на ней появляются трещины.

Но это не единственная возможная причина, поэтому следует учитывать и особенности сорта, а также количество удобрений. В идеале на квадратный метр посадок не стоит вносить более 50–60 граммов калия, фосфора или азота.

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Как хранить картофель с трещинами?

Основная ошибка дачников – это не перебирать картофель и складывать его все вместе. На самом деле весь картофель с трещинами лучше отсортировать и хранить отдельно, чтобы съесть в первую очередь. Даже если трещина уже старая и затянулась кожурой, через нее в картофелину могут проникнуть грибки и бактерии – поэтому в подвале такой картофель портится значительно быстрее, чем целый, пишет "УНИАН".



Потрескавшийся картофель следует хранить отдельно от целого / Фото Pexels

Весь картофель с глубокими трещинами следует перед хранением просушить в тени в течение 3–5 дней, а уже после этого разложить в хорошо проветриваемые ящики. Самое главное – следить за тем, чтобы в картофеле не скапливалась лишняя влага, ведь именно она является причиной преждевременного порчи.