Помідори ростуть, але не червоніють: як швидко виправити проблему

Іноді дачникам, що висаджують помідори на городі, доводиться зіштовхуватися з неймовірно неприємною проблемою: плоди зав'язуються, але вперто відмовляються червоніти. І що робити у такій ситуації, знають далеко не всі.

Помідори – це неймовірно смачне доповнення до городу, але навіть у досвідчених городників можуть виникнути деякі проблеми з їхнім вирощуванням, пише Good Housekeeping. Особливо неприємно, коли рослини відмовляються достигати.

Що робити, якщо помідори не червонішають?

На те, що помідори відмовляються достигати, може впливати одразу кілька факторів. І, як правило, вони пов'язані з тим, що ви зробили – або ж не зробили. Тож далі розглянемо кілька причин, що можуть сповільнити ріст помідорів.

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Температура

Помідори вважаються літньою культурою, але коли на вулиці стає особливо спекотно, вони можуть просто припинити розвиток плодів. Для росту томатів ідеальним температурним діапазоном є 21 – 29 градусів, але коли стовпчик термометра підіймається вище, помідори припиняють запилення, зав'язування та розвиток плодів.

В цей час рослина також може почати скидати квіти.

Але основна причина, чому плоди не стигнуть – за температури у понад 32 градуси помідори припиняють виробляти пігменти каротин та лікопен. Саме вони відповідають за забарвлення томатів.



У спеку помідори припиняють достигати / Фото Pexels

Вологість

У регіонах з високою вологістю також можуть статися проблеми з зав'язуванням помідорів. Навіть вологість у 70% призводить до того, що пилок злипається, а це суттєво ускладнює запилення квітів.

Тож навіть якщо квіти є, але вологість залишається високою вже кілька днів, шанси на їхнє успішне запилення суттєво падають.

Як можна прискорити достигання помідорів?

На жаль, вдіяти тут нічого не можна – і все, що залишається садівникам – це терпляче очікувати, поки погода не знизиться до оптимальної. Якщо спека короткочасна, сама рослина зазвичай не зазнає непоправної шкоди.

А ось щойно температура знизиться, зав'язування та дозрівання плодів повернеться в норму. Але ближче до кінця сезону все ж можна спробувати один прийом: дрібні плоди та зайві квіти слід обривати. Вони однаково не встигнуть достигнути до заморозків, але тягнуть сили з рослини.