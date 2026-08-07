Як правильно засмагати: 5 секретів для ідеального бронзового відтінку

Щоб отримати гарну засмагу – не потрібно годинами лежати під палючим сонцем. У такому разі можна замість красивого кольору шкіри отримати опіки та суху шкіру.

До кінця літа залишилося ще кілька тижнів, тому всі мають шанси насолодитися відпочинком на сонечку, пише Interia Kobieta.

Та для отримання рівномірної та стійкої засмаги потрібно знати кілька простих секретів, які подарують бажаний золотистий відтінок шкіри.

Які правила забезпечать хорошу засмагу?

Поступове збільшення часу

Для тих, хто лише починає засмагати, не варто проводити на шезлонзі під сонцем увесь день. Спочатку потрібно перебувати на сонці 15 – 20 хвилин, а тоді з кожним днем збільшувати час на 10 хвилин. У такому разі шкіра отримає кращу й рівномірнішу засмагу.

Використання сонцезахисного крему з SPF

Обов’язково під час засмаги варто використовувати сонцезахисний крем для обличчя із SPF 50+. Наносити його потрібно на тіло кожних 2 години. Для обличчя може бути SPF 30+. Наявність крему не зменшить засмаги, проте так можна обійтися без опіків та лущення шкіри.

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Обирання правильного часу

Засмагати радять до 11 години ранку або вже після 16 години. У полудень сонце найсильніше світить і може призвести до сонячних опіків й пошкодження шкіри.

Зволоження і догляд за тілом

У спекотні дні потрібно пити багато води й наносити зволожувальний лосьйон після засмаги. Коли шкіра добре зволожена, то зберігає засмагу набагато краще.

Вживання продуктів, які багаті на бета-каротин

Підтримати природний процес засмаги й допомогти шкірі у збереженні золотистого відтінку шкіри можуть морква, помідори та манго.

Ці кілька рекомендацій зможуть забезпечити тривалу й красиву засмагу, без ризику обпекти тіло та отримати лущення шкіри. Та якщо опік все ж таки стався, потрібно повністю обмежити себе від перебування на сонці й використовувати крем чи спрей-пінку з пантенолом.