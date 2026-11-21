Сезон масової заміни літньої гуми на зимову завжди ставить перед водіями не лише питання вибору нового комплекту, а й проблему, куди подіти зношені покришки.

Важкі й габаритні шини роками займають місце на балконах, у підвалах і гаражах, проте виносити їх до звичайних прибудинкових сміттєвих контейнерів чи залишати біля майданчиків для побутових відходів категорично заборонено. Зношені автомобільні шини належать до окремої категорії відходів, що підлягають спеціальній переробці, а за їхнє викидання у невстановленому місці передбачені серйозні фінансові санкції, розповідає Kobieta.

Чому шини не вважаються великогабаритним сміттям

Багато власників авто помилково прирівнюють старі покришки до зламаних меблів чи будівельного мотлоху, залишаючи їх поруч із баками під час вивезення великогабаритних відходів. Насправді в системі класифікації відходів зношені шини виділені в окрему фракцію, оскільки гума розкладається у природі понад 100 років, а під час горіння виділяє в повітря високотоксичні сполуки.

Саме тому комунальні служби не забирають покришки разом зі звичайними побутовими відходами, а порушникам, які залишають гуму біля смітників, загрожують штрафи.

Старі шини варто віддавати на переробку / Фото Pixabay

Куди подіти старі покришки

Позбутися старих покришок без порушення правил і зайвого клопоту можна кількома перевіреними способами. Найпростіший варіант – залишити зношені шини безпосередньо у шиномонтажній майстерні або на автосервісі під час сезонної заміни гуми. Більшість СТО співпрацюють із переробними підприємствами й приймають старі колеса на утилізацію безкоштовно або за символічну плату за 1 штуку.

На Prom можна знайти автомобільні шини різних виробників і розмірів для заміни зношеного комплекту. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців, порівняти пропозиції продавців та обрати оптимальний варіант.

Також відпрацьовані покришки можна здати у спеціалізовані комунальні пункти прийому вторинної сировини та небезпечних відходів або скористатися виїзними екобусами, які за графіком курсують у багатьох громадах. Крім того, великі мережі автотоварів і дилерські центри нерідко приймають старий комплект гуми в обмін на знижку або безкоштовну утилізацію за умови купівлі нових шин, а у великих містах працюють профільні підприємства з переробки гумотехнічних виробів у крихту.

Як підготувати покришки перед здачею на переробку

Щоб у пункті прийому або на шиномонтажі без проблем прийняли старі шини, їх потрібно заздалегідь очистити від налиплого бруду, каміння та залишків мастил, а також обов'язково зняти з металевих чи легкосплавних дисків. Якщо ж покришки ще мають достатню глибину протектора й не мають бічних порізів чи "гриж", їх варто передати волонтерським ініціативам для потреб військового чи евакуаційного транспорту, зберігаючи до передачі в сухому прохолодному приміщенні подалі від прямих сонячних променів.