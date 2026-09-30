Полийте орхідею цим екстрактом: робиться надзвичайно просто

Якщо орхідея перестала цвісти вже тривалий час, то не завжди це означає, що рослина потребує додаткового підживлення. Часом проблема може полягати в недостатньому освітленні, неправильному поливі чи коливанні температур.

Проте у мережі є чимало способів відновити цвітіння орхідеї, пише Wprost Dom. Одним з таких домашніх способів підживлення вважається часник.

Як врятувати орхідею за допомогою часнику?

При подрібненні чи роздавлюванні часника із зубчика вивільняється аліцин – речовина з антимікробними властивостями.

Однак варто уникати внесення часникового порошку в ґрунт, бо можна створити занадто високу концентрацію й створити ще більші проблеми. Найкращим рішенням вважається приготування настою на основі часнику.

Потрібно дрібно нарізати чи роздавити свіжий часник і залити його літром води, а через кілька годин процідити рідину. Розчин має короткотривалу активну дію, тому його треба одразу використати.



Простий спосіб відновити цвітіння орхідеї / Фото Pexels

Фаленопсис почне набагато краще рости, якщо розташувати вазон на світлій ділянці. Саме затемне місце є поширеною причиною відмирання квітів. Також відіграє роль і температура. Що цікаво, осіння прохолода може сприяти утворенню нових квітконосів.

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Часниковий екстракт вважається корисним підживленням, але у випадку, якщо орхідея здорова. Якщо ж хочеться повторного цвітіння, краще звернути увагу на інші чинники, пов’язані з розміщенням, поливом, правильним субстратом та підживленням.

Крім того, ефективне домашнє добриво для орхідей можна приготувати з рису та лаврового листя, заливши їх гарячою водою. Таке добриво теж сприяє швидшому росту рослини. Орхідеї часто не цвітуть через недостатнє освітлення, тому їх слід розміщувати біля вікна зі східною чи західною орієнтацією.