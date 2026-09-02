Домашні добрива забезпечують орхідеї додатковими мікроелементами, тому після їхнього застосування ріст може значно пришвидшитися, пише Top.
Як зробити добриво для орхідеї?
Для приготування кондиціонеру знадобиться:
- Жменя сирого рису;
- 3 лаврові листки;
- Літр гарячої води;
- Літр холодної води для розведення.
Спочатку рис та лавровий лист потрібно висипати в ємність, а тоді залити літром гарячої води. Суміш слід залишити на кілька годин, поки вона не охолоне повністю. Після цього потрібно лише процідити рідину й розвести літром прохолодної води.
Засіб варто одразу використовувати, бо якщо залишити його на кілька днів, він почне бродити.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Перед поливом ґрунт фаленопсиса повинен бути сухим, а коріння – твердим і сріблястим. Після поливу слід дочекатися, коли вся вода стече в горщик, а тоді вилити залишки. Таку суміш можна застосовувати кожних 3 тижні.
Найкраще добриво для орхідеї на осінню пору / Фото Pexels
Чому орхідея не цвіте?
Досить часто рослина перестає рости через недостатнє освітлення. Якщо орхідея розташована далеко від вікна десь у глибині кімнати – це може бути основною причиною.
Фаленопсис радять розташовувати біля вікна, що виходить на захід чи схід. Занадто темне листя свідчить про брак світла, а жовте – про сонячні опіки.
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Полив орхідеї варто визначати не за графіком, а за її корінням. Якщо воно зелене – це означає, що в ньому є достатньо вологи. Сріблясте й тверде коріння сигналізує про брак води.
Горщик з рослиною радять занурити у воду кімнатної температури на кілька хвилин, а тоді вилити залишки з горщика. Якщо там будуть залишки води, вологі корені почнуть гнити.