Домашні добрива забезпечують орхідеї додатковими мікроелементами, тому після їхнього застосування ріст може значно пришвидшитися, пише Top.

Як зробити добриво для орхідеї?

Для приготування кондиціонеру знадобиться:

Жменя сирого рису;

3 лаврові листки;

Літр гарячої води;

Літр холодної води для розведення.

Спочатку рис та лавровий лист потрібно висипати в ємність, а тоді залити літром гарячої води. Суміш слід залишити на кілька годин, поки вона не охолоне повністю. Після цього потрібно лише процідити рідину й розвести літром прохолодної води.

Засіб варто одразу використовувати, бо якщо залишити його на кілька днів, він почне бродити.

Перед поливом ґрунт фаленопсиса повинен бути сухим, а коріння – твердим і сріблястим. Після поливу слід дочекатися, коли вся вода стече в горщик, а тоді вилити залишки. Таку суміш можна застосовувати кожних 3 тижні.



Найкраще добриво для орхідеї на осінню пору / Фото Pexels

Чому орхідея не цвіте?

Досить часто рослина перестає рости через недостатнє освітлення. Якщо орхідея розташована далеко від вікна десь у глибині кімнати – це може бути основною причиною.

Фаленопсис радять розташовувати біля вікна, що виходить на захід чи схід. Занадто темне листя свідчить про брак світла, а жовте – про сонячні опіки.

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Полив орхідеї варто визначати не за графіком, а за її корінням. Якщо воно зелене – це означає, що в ньому є достатньо вологи. Сріблясте й тверде коріння сигналізує про брак води.

Горщик з рослиною радять занурити у воду кімнатної температури на кілька хвилин, а тоді вилити залишки з горщика. Якщо там будуть залишки води, вологі корені почнуть гнити.