Домашние удобрения обеспечивают орхидеи дополнительными микроэлементами, поэтому после их применения рост может значительно ускориться, пишет Top.

Как приготовить удобрение для орхидеи?

Для приготовления удобрения понадобится:

горсть сырого риса;

3 лавровых листа;

литр горячей воды;

литр холодной воды для разбавления.

Сначала рис и лавровый лист нужно высыпать в емкость, а затем залить литром горячей воды. Смесь следует оставить на несколько часов, пока она не остынет полностью. После этого нужно лишь процедить жидкость и разбавить литром прохладной воды.

Средство следует использовать сразу, так как если оставить его на несколько дней, оно начнет бродить.

Перед поливом почва фаленопсиса должна быть сухой, а корни – твердыми и серебристыми. После полива следует дождаться, пока вся вода стечет в горшок, а затем вылить остатки. Такую смесь можно применять каждые 3 недели.



Лучшее удобрение для орхидеи на осенний период / Фото Pexels

Почему орхидея не цветет?

Довольно часто растение перестает расти из-за недостаточного освещения. Если орхидея расположена далеко от окна, где-то в глубине комнаты, это может быть основной причиной.

Фаленопсис рекомендуют размещать у окна, выходящего на запад или восток. Слишком темные листья свидетельствуют о недостатке света, а желтые – о солнечных ожогах.

Придбати орхідеї будь-яких кольорів можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість рослини за фото.

Полив орхидеи следует определять не по графику, а по состоянию ее корней. Если корни зеленые – это означает, что в них достаточно влаги. Серебристые и твердые корни сигнализируют о недостатке воды.

Горшок с растением рекомендуют погрузить в воду комнатной температуры на несколько минут, а затем вылить остатки из горшка. Если там останутся остатки воды, влажные корни начнут гнить.