Домашние удобрения обеспечивают орхидеи дополнительными микроэлементами, поэтому после их применения рост может значительно ускориться, пишет Top.
Как приготовить удобрение для орхидеи?
Для приготовления удобрения понадобится:
- горсть сырого риса;
- 3 лавровых листа;
- литр горячей воды;
- литр холодной воды для разбавления.
Сначала рис и лавровый лист нужно высыпать в емкость, а затем залить литром горячей воды. Смесь следует оставить на несколько часов, пока она не остынет полностью. После этого нужно лишь процедить жидкость и разбавить литром прохладной воды.
Средство следует использовать сразу, так как если оставить его на несколько дней, оно начнет бродить.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Перед поливом почва фаленопсиса должна быть сухой, а корни – твердыми и серебристыми. После полива следует дождаться, пока вся вода стечет в горшок, а затем вылить остатки. Такую смесь можно применять каждые 3 недели.
Лучшее удобрение для орхидеи на осенний период / Фото Pexels
Почему орхидея не цветет?
Довольно часто растение перестает расти из-за недостаточного освещения. Если орхидея расположена далеко от окна, где-то в глубине комнаты, это может быть основной причиной.
Фаленопсис рекомендуют размещать у окна, выходящего на запад или восток. Слишком темные листья свидетельствуют о недостатке света, а желтые – о солнечных ожогах.
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Полив орхидеи следует определять не по графику, а по состоянию ее корней. Если корни зеленые – это означает, что в них достаточно влаги. Серебристые и твердые корни сигнализируют о недостатке воды.
Горшок с растением рекомендуют погрузить в воду комнатной температуры на несколько минут, а затем вылить остатки из горшка. Если там останутся остатки воды, влажные корни начнут гнить.