Однако в сети можно найти немало способов восстановить цветение орхидеи, пишет Wprost Dom. Одним из таких домашних способов подкормки считается чеснок.

Как спасти орхидею с помощью чеснока?

При измельчении или раздавливании чеснока из зубчика высвобождается аллицин – вещество с антимикробными свойствами.

Однако следует избегать внесения чесночного порошка в почву, так как можно создать слишком высокую концентрацию и вызвать еще большие проблемы. Лучшим решением считается приготовление настоя на основе чеснока.

Нужно мелко нарезать или раздавить свежий чеснок и залить его литром воды, а через несколько часов процедить жидкость. Раствор имеет короткосрочное активное действие, поэтому его нужно сразу использовать.



Простой способ восстановить цветение орхидеи / Фото Pexels

Фаленопсис начнет гораздо лучше расти, если поставить вазон на светлом месте. Именно темное место является распространенной причиной отмирания цветов. Также играет роль и температура. Что интересно, осенняя прохлада может способствовать образованию новых цветоносов.

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Чесночный экстракт считается полезной подкормкой, но только в том случае, если орхидея здорова. Если же хочется повторного цветения, лучше обратить внимание на другие факторы, связанные с размещением, поливом, правильным субстратом и подкормкой.

Кроме того, эффективное домашнее удобрение для орхидей можно приготовить из риса и лаврового листа, залив их горячей водой. Также такое удобрение способствует более быстрому росту растения. Орхидеи часто не цветут из-за недостаточного освещения, поэтому их следует размещать у окна с восточной или западной ориентацией.