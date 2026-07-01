Фруктові дерева навіть не відчують спеки: ось що роблять досвідчені дачники

Для яблунь, груш та інших фруктових дерев спека зазвичай не є проблемою. Та якщо прогнозується не тільки тривала спека, але й посуха, потрібно все ж вжити кількох заходів, аби зберегти врожай.

Незалежно від того, які саме фруктові дерева ростуть у вашому саду, в спеку їм потрібно приділити додаткову увагу. Адже іноді через високі температури плоди починають опадати передчасно, а листя сохне, пише Better Homes&Gardens.

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Як захистити плодові дерева від спеки?

Передусім, потрібно зрозуміти, коли саме потрібно перейматися. І основна небезпека – це час, коли температура підіймається вище, ніж 34 градуси за Цельсієм, або ж коли погода не лише спекотна, але й суха.

Перші ознаки теплового стресу – це пониклі гілки, деформоване чи жовте листя, а також поява на ньому коричневих країв чи кінчиків. Тож ось що робити, аби цього уникнути.

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Додайте мульчу

Найкращий спосіб захистити плодові дерева від перегріву – це ретельне мульчування. Товщина шару має становити 5 – 10 сантиметрів, і її потрібно розтягнути по усій ділянці, до якої сягають кінчики крайніх гілок. Найкраще обирати світлу мульчу – наприклад, солому.

Глибоко поливайте

Фруктовим деревам, як і однорічним овочам, потрібний полив – тож якщо опадів недостатньо, проводити його потрібно щоразу, коли ґрунт стає сухим. Аби дерево отримало від нього користь, полив має бути глибоким.

Поливати варто рано вранці чи пізно ввечері, а також не варто робити це надто часто – це може призвести до гниття коренів.

Встановіть тканину для затінення

Якщо фруктові дерева ще невеликі, можна встановити такі собі тенти, аби трохи їх затінити. Це не має бути дуже щільна тканина, і її можна буде зняти, щойно період спеки закінчиться.

Не обрізайте і не підживлюйте

Підживлення та обрізка – це загалом корисні речі для дерев, але у спеку вони можуть лише нашкодити. Наприклад, обрізка не тільки збільшує ризик появи хвороб та шкідників, але й забирає енергію в дерева для відновлення – а це робить їх ще більш вразливими до всихання.

А ось підживлення в спекотну погоду може призвести до опіків коріння.