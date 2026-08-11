Наступного року урожай покращиться вдвічі: зробіть це з кущами малини в серпні

В серпні чимало дачників вже не дуже ретельно доглядають за малиною, особливо якщо вона не дає урожаю на початку осені чи вдруге влітку. Втім, це велика помилка, що призводить до погіршення росту згодом.

У серпні кущі малини перебувають в одній з двох стадій: або вже наближається кінець періоду збору врожаю для літньої малини, або ж починають дозрівати плоди, якщо це осінні сорти. І вид малини впливає на те, який догляд їй потрібний у серпні, пише Homes&Gardens.

Як доглядати за малиною у серпні?

Збір врожаю

Багато садівників поєднують у своєму саду і літню, і осінню малину. Посадка обох сортів гарантує урожай смачних, солодких ягід протягом усього сезону. Залежно від сорту, літню малину збирають з червня по серпень, а ось сезон пізнього осіннього плодоношення починається в серпні та триває аж до холодів.

У серпні важливо збирати усі стиглі ягоди, незалежно від сорту малини.

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Обрізка літньої малини

Літня малина дає плоди на гілках попереднього сезону. Тож після того, як ви зберете урожай, потрібно взятися за обрізку. Зважайте, що пагони, які дали врожай цього сезону, наступного року вже не будуть вкриватися ягодами.

Для обрізки використовуйте гострі, чисті інструменти та зрізайте старі коричневі пагони аж до рівня землі. Також потрібно видалити пошкоджені та старі пагони. У ділянках, де гілки скупчуються, їх потрібно прорідити.

Підв'яжіть стебла

Після того як з обрізкою та проріджуванням буде закінчено, стебла малини дуже важливо пів'язати. Ще під час посадки кущів варто подумати про якусь опору для них. Можна придбати шпалери для малини, або ж зробити власні опори з дерев'яних стовпів та дроту.

Для підв'язування можна використати ганчірки, липучки чи джгутовий шпагат.



Малину потрібно підв'язувати / Фото Pexels

Полив під час спеки

Рослини малини мають поверхневе коріння, а це значить, що кущі схильні до стресу, якщо ґрунт пересихає. Тож важливо підтримувати верхні 5 сантиметрів постійно зволоженими, аби рослини давали гарний врожай.

Проривання бур'янів

Бур'яни забирають у малини й поживні речовини, і воду, тож з ними потрібно постійно боротися.