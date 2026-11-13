Зробіть це з вишнею в саду прямо зараз: урожай наступного року подвоїться

Правильна підготовка ягідних дерев до зими неймовірно важлива, якщо ви сподіваєтеся наступного року отримати смачні плоди.

В листопаді дачникам неймовірно важливо подбати про захист дерева не лише від морозів, але й від шкідників, хвороб та навіть сонячних опіків, пише Southern Living.

Що потрібно зробити з вишневим деревом у листопаді?

Всього кілька простих завдань в листопаді допоможуть підтримати дерева та дадуть їм можливість легше пережити зимові місяці.

Полив

Навіть взимку вишневі дерева можуть страждати від посухи. Тож для того, аби підготувати їх до майбутніх холодів, продовжуйте ретельний полив, аж доки земля не замерзне. Зважайте, що після цього коріння вже не зможе поглинати воду.

Поливайте повільно і рясно, аби коріння встигло поглинути усі важливі поживні речовини з ґрунту – це згодом сприятиме весняному росту.

Придбати саджанці плодових дерев можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість посадкового матеріалу за фото.

Утепліть мульчею

Мульча потрібна для ізоляції коріння від екстремальних перепадів температури, але також вона зберігає вологу та додає до ґрунту поживні речовини. Мульчею може слугувати шар деревної тріски, соснова солома чи подрібнене листя. Залиште 15-сантиметровий відступ між стовбуром та мульчею, аби там не почалося гниття.

Захистіть дерево від морозних тріщин

Вишневі дерева схильні і до морозних тріщин, і до сонячних опіків. Опіки трапляються, коли сонце прогріває дерево до точки, де починає текти сік. А коли температура вночі опускається нижче нуля, сік замерзає у стовбурі та розширюється. Коли цей цикл повторюється кілька разів, це може призвести до розтріскування кори дерева.

Аби уникнути цього, стовбур потрібно побілити, або ж обклеїти спеціальною плівкою для дерева.

Додайте компост

Для збагачення ґрунту дерево потрібно підживити компостом товщиною у 2,5 – 5 сантиметрів. Він повільно вивільнятиме у землю поживні речовини. Не притискайте його до кори дерева, адже це затримуватиме вологу та сприятиме гниттю.