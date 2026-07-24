Жоржини будуть цвісти до осені: 5 кроків, які потрібно зробити у липні

Жоржини здатні цвісти від початку липня й до перших заморозків, але для цього варто виконати кілька простих кроків, які покращать їх стан й стимулюватимуть нове цвітіння.

У липні енергія квітів йде на розвиток листя, бутонів та стебел, пише Deccoria. Крім того, боротьба з літньою спекою теж їх дещо погіршує, тому дачникам потрібно вдатися до кількох простих справ у клумбі.

Як доглядати за жоржинами влітку?

Рясний полив

Молоді жоржини погано реагують на рясний полив, а от старі квіти потребують чимало води. У посуху чи спеку квіти варто поливати тричі на тиждень. Струмінь потрібно напрявляти до основи рослини, щоб не намочити листя й пагони, бо це може призвести до розвитку грибкових захворювань.

Полив варто здійснювати вранці, а щоб зберегти вологу в ґрунті – можна розкинути на ділянці мульчу.

Регулярне удобрення

Після того, як в жоржин розкриються перші квіти, садівники радять їх підживлювати кожних 7 – 14 днів. Удобрення забезпечить їх поживними речовинами для подальшого росту й цвітіння.

Варто обирати добрива з високим вмістом калію, що призначені для помідорів, оскільки цей елемент добре впливає на цвітіння.

Видалення зів’ялих квіткових головок

Ця процедура продовжує період цвітіння, тому потрібно одразу видаляти квіткові головки після в’янення. Таким чином жоржина не буде витрачати енергію на вироблення насіння, а зосередиться на розвитку бруньок.



Догляд за жоржинами у липні / Фото Pexels

Розмістіть пастки для шкідників

Всередині літа жоржини атакують вуховертки, які прогризають дірки у квітах. Якщо комах мало, турбувати їх не треба, оскільки вони зменшують популяцію попелиці. Та якщо їх розвелося надто багато, достатньо лише наповнити старі квіткові горщики соломою й поставити догори дном на жердини.

Після цього вбийте їх у землю на клумбі жоржин. Вуховертки люблять такі схованки й ховаються в них. Вранці потрібно лише перемістити їх на кілька десятків метрів від саду.

Обрізка жоржин

Щоб жоржини гарно цвіли, потрібно обрізати бічні пагони, які виснажують рослину. Достатньо залишити лише головні стебла й кілька найсильніших пагонів. Обрізку радять проводити вранці, коли рослини добре зволожені. Жорсткіші стебла легше обрізати.

Чому жоржини не цвітуть?

Якщо жоржини не цвітуть, проблем може бути кілька. Часом причина у неправильному догляді. До прикладу, велика кількість азоту під час підживлення призводить до надмірного розвитку пагонів та листя, а квіти не цвітуть через дефіцит фосфору та калію.

Нерегулярний полив – одна з помилок, оскільки відсутність вологи призводить до пересихання квітів, які не розвиваються належним чином.

Місце розташування теж відіграє важливу роль. Жоржини люблять рости у сонячному місці. Недостатнє освітлення призведе до появи дрібних квітів чи навіть їхньої відсутності.