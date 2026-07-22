Перестаньте це робити під час прання: 6 помилок, які спустошать гаманець

Більшість з нас роблять помилки під час прання одягу, які навіть ніколи не помічають. Однак вони можуть згодом обернутися витратами на купівлю нових речей або ремонтування пральної машини.

Деякі звички не лише скорочують термін служби побутової техніки, але змушують витрачати більше електроенергії, води та миючих засобів, пише Real Simple.

Експерти з догляду за одягом назвали найпоширеніші помилки, від яких варто відмовитися, щоб зберегти речі.

Які помилки ми робимо під час прання?

Ігноруємо етикетки на одязі

Кидаючи увесь одяг в барабан, не перевіряючи етикетки, є великий шанс зіпсувати одяг. Якщо на ній є значок ручного прання, тоді цю річ все ж таки варто прати руками. Ігнорування цих правил може призвести до усадки, вицвітання чи пошкодження тканини.

Зачиняємо дверцята пральної машини

Після прання не варто зачиняти двері пральної машини, оскільки така дія призводить до утворення цвілі й неприємних запахів. Потрібно волозі дати час випаруватися, щоб продовжити термін служби пральної машини.

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Залишаємо блискавки розстебнутими

Перед тим, як кидати джинси, штани чи інші речі у прання, варто застібнути блискавку. Якщо цей момент пропустити, блискавка може пошкодити інші речі під час прання.

Відкрита блискавка може порвати делікатні речі під час прання, спричинивши пошкодження. Завжди застібайте куртки, джинси та все, що має блискавку. Це займає дві секунди та позбавляє вас від дорогого ремонту чи заміни,

– зазначила експертка з прибирання Беккі Рапінчук.



Блискавку не варто залишати розстебнутою / Фото Pexels

Додаємо велику кількість миючого засобу

Більша кількість миючого засобу не означає чистіший одяг. Навпаки, на таких речах з’являються залишки, які притягують бруд та можуть зробити тканини твердими.

Відмовляємося від сітчастих пакетів

Такі делікатні речі як бюстгальтери й спідню білизну, потрібно прати у сітчастих мішка. Більшість з них пошиті з мережива, тож можуть зачепитися об інші речі й пошкодитися.

Неправильно сортуємо

Перед початком прання одяг потрібно сортувати. Чорний, кольоровий та білий одяг потрібно прати окремо. Одна хвилина сортування вбереже від знищення одягу. Часто темні та сині джинси пускають фарбу, яка може зіпсувати інші речі.