Фітофтора зникне з помідорів: ось чим потрібно їх обробляти вже зараз

Фітофтороз – це страх кожного дачника, коли мовиться про вирощування помідорів. Це інфекційне захворювання може вразити цілі ряди рослин, і зробити це дуже швидко.

Основна причина появи фітофторозу – це вологе середовище, а його у дощовому червні уникнути практично нереально. І збудники хвороби можуть зберігатися у зараженому ґрунті неймовірно довго, вичікуючи ідеального часу, пише The Spruce.

Цікаво Соняшники у саду можуть зіпсувати урожай: яку помилку роблять дачники

Як захистити помідори від фітофтори?

Помітити захворювання на помідорах досить просто – на стеблах починають з'являтися коричневі плями, також хвороба вражає листя, зелені плоди. Останні починають гнити та стають бурими. Але боротьба з зараженням помідорів – це вже зовсім інше, складніше завдання.

Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Якщо ви помітили появу фітофторозу на перших стадіях, все дуже просто – потрібно лише видалити та знищити заражені частини. В такому випадку фітофтора не пошириться на сусідні кущі. Але якщо мовиться про грядки на городі, такий варіант може не спрацювати – краще одразу братися за професійні препарати.

Але враховуйте, що одного засобу може бути недостатньо: краще використовувати кілька, чергуючи їх між собою з інтервалом у два тижні, адже фітофтора швидко адаптується до нових умов.

Важливо також пам'ятати, що не можна проводити хімічні обробки тоді, коли збираєте урожай – їх припиняють принаймні за 15 – 20 днів до цього. Відтак, найбільш ефективним засобом проти фітофтори буде мідний купорос, і якщо раніше його ще не застосовували, почати з нього буде гарною ідеєю.

Ось як його використати: 2 столові ложки засобу потрібно розчинити у 10 літрах води, а тоді полити розчином помідори ще до початку цвітіння. Також можна приготувати й розчин мідного купоросу та вапна, що називається бордоською рідиною. Для нього потрібно змішати:

100 грамів негашеного вапна, замоченого у 2 літрах гарячої води;

порошок мідного купоросу, також розчинений у 2 літрах гарячої води.

Кожен розчин потрібно довести до об'єму 5 літрів холодною водою, а тоді змішати обидва в одному відрі. Бордоську суміш використовують для того, аби кропити помідори – робити це потрібно не менше трьох разів кожні 10 днів.