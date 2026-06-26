Гібіскус буде цвісти до пізньої осені: чим підживити влітку для рясних бутонів

Наприкінці червня слід особливу увагу приділити гібіскусу. Чагарник потребує базового догляду, до якого входить полив, мульчування, підживлення, видалення зів’ялих квітів та захист від шкідників.

Впродовж всього літнього періоду цвітіння гібіскус потребує регулярного поливу та використання мульчі, пише Deccoria. Мульча повинна бути дещо з підкислювальними властивостями, оскільки гібіскус любить слабокисле середовище росту.

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Як доглядати за гібіскусом влітку?

У літню пору китайську троянду варто кожних 2 – 3 тижні удобрювати добривами, що багаті на фосфор і калій. Якщо поживних речовин буде достатньо, бутони чагарника перестануть опадати й почнуть ще пишніше рости.

Часто дачники роблять проблему, вносячи добрива з азотом. Через це рослина нарощує зелену масу, а квіткові бруньки починають одна за одною обпадати. А от зів’ялі квіти треба видаляти, щоб ще більше продовжити сезон цвітіння.

Дачники люблять кущі гібіскуса, оскільки рослина рясніє барвистим цвітінням. Якщо в червні вдатися до кількох обробок, то чагарник буде цвісти аж до пізньої осені.



Кущі гібіскуса потребують догляду / Фото Pexels

Полив

Воду потрібно спрямовувати під час поливу на коріння, поливаючи гібіскус кожних 2 тижні, особливо в спеку та суху погоду. На один полив йде приблизно 1 відро відстояної та м’якої води.

Мульчування

Після поливу чи дощу дачники радять розкласти навколо куща натуральну мульчу. Це може бути соснова кора чи компостована тирса, яка допоможе підтримувати належну температуру й вологість ґрунту.

Підживлення

Щоб рослина могла створювати пишні та великі квіти, її потрібно підживити. Серед добрив підійде мінеральний препарат, в якому є необхідний калій та фосфор. В іншому випадку можна використати гранульований гній, компост чи біогумус.

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Крім того, серед дачників користується популярністю просте домашнє добриво. Потрібно нарізати кілька бананових шкірок, висушити їх у духовці, а тоді подрібнити в блендері. Дві столові ложки порошку варто розвести в 1 літрі води, дати настоятися 2 дні, а тоді цим підживленням полити чагарник.

Видалення зів’ялих квітів

Відмерлі квіти з гілок варто самостійно прибрати. Такий метод допоможе рослині швидше оговтатися й почати нарощувати нові квіткові бруньки.

Захист від попелиці

Попелиця часто атакує кущі троянд, та нерідко з’являється навіть на гілках гібіскуса. Наприкінці червня радять перевіряти нижню сторону листя. Якщо ж на них будуть присутні шкідники, тоді радять рослину обприскати розчином засобу для миття посуду. Для цього потрібно 20 грамів засобу розвести в 1 літрі води.

Ці кілька простих порад у червні гарантуватимуть пишне цвітіння кущів на ділянці до кінця осені.