Як захистити хризантеми на кладовищі: рослини переживуть холод і морози

Хризантеми вважаються найпопулярнішими рослинами на могилах. І хоч вони морозостійкі, їх варто захистити від низьких температур.

В осінню пору хризантеми доступні у величезній палітрі кольорів та розмірів, пише Interia Kobieta. Найчастіше на цвинтар обирають дрібноквіткові чи великоквіткові. Перші ж мають перевагу в тому, що вирізняються стійкістю до вітру і холоду.

Як зберегти хризантеми на кладовищі?

Зрізані чи горщикові хризантеми добре переносять зниження температури й холодні дні, але якщо за ними належно не доглядати, то вже за перші кілька ночей вони почнуть в’янути.

Мінусова температура може пошкодити бутони й ніжні пелюстки квітів, тож вони швидко побуріють та обпадуть. Щоб квіти простояли на могилі якомога довше, потрібно скористатися простим способом захисту рослин.

Осіння погода досить мінлива й може змінитися різко за день, тому важливо зробити так, щоб хризантеми простояли не кілька днів, а кілька тижнів.

Фахівці радять їх розмістити у світлому й захищеному від вітру місці, стежачи за вологістю ґрунту. Найкращий спосіб захистити рослини – утеплити горщик.



Простий спосіб вберегти квіти на кладовищі / Фото Pexels

Для цього потрібно поставити їх на шматок пінопласту, який створить ізоляційний шар між контейнером і ґрунтом. Це запобіжить контакту коренів з охолодженим каменем. Така ізоляція є важливою для рослин, вирощених у контейнерах, оскільки вони швидше реагують на перепади температур.

Як альтернативу можна використовувати білий садовий фліс, який пропускає повітря і світло, обмежуючи вплив вітру й холоду на рослини. Потрібно цим флісом обгорнути горщик та надземні частини рослини 2 – 3 рази.

Придбати пінопласт, агроволокно чи фліс можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість садових товарів за фото.

Додатково слід розсипати тонкий шар кори по поверхні ґрунту. Він зменшить випаровування і захистить від різких перепадів температури.