Точно не 40 градусів: ось за якої температури потрібно прати повсякденний одяг

Фахівці переконані, що прання одягу на високій температурі не тільки не допомагає, а іноді шкодить. При чому страждає і сама тканина, і гаманець.

Якщо ви завжди завантажуєте білизну на режим з 40 градусами, ймовірно, настав час змінити цю звичку. Адже сучасні пральні машини та порошки можуть очистити повсякденний одяг і за нижчої температури, пише Greenfo.

За якої температури потрібно прати одяг?

Багато років вважалося, що звичайний одяг потрібно прати за температури в 40 градусів – і чимало людей вірять у це й досі. Втім, сучасні пральні засоби розробляються так, аби ефективно розчиняти бруд та плями навіть за значно нижчих температур.

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Тож у багатьох випадках температура у 40 градусів не дає реальної переваги – вона тільки швидше зношує тканину та споживає значно більше електроенергії.

Якщо одяг не сильно забруднений, можна прати його за температури у 20 – 30 градусів за Цельсієм. Цього достатньо, аби очистити штани, футболки та сорочки.

Але нижча температура прання також може суттєво знизити ваші рахунки за світло. У Міжнародному енергетичному агентстві зазначають, що саме прання за нижчої температури є чудовим способом зменшення споживання електроенергії в побуті.

Але все ж є випадки, коли без гарячої води обійтися не вийде. Наприклад:

Сильно забруднений одяг. Для того, аби відмити складні плями, краще використати температуру у 40 градусів.

Постільна білизна та рушники перуться за температури у 60 градусів. Також можна до такого прання додавати усі тканини, де гігієнічна чистота має велике значення.

Дезінфікування та технічне обслуговування пральної машини зрідка можуть потребувати використання температури у 90 градусів.

А ось щодо деяких речей слід бути особливо обережними: прати в гарячій воді їх категорично не можна. Зокрема, стосується це синтетичного спортивного одягу. Від високих температур тканина може втратити свою еластичність.