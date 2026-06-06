Посипте цей порошок під кущами смородини: отримаєте відра урожаю
Дачники надмірно удобрюють смородину добривами, тож кущі ростуть активно, але плодів – мало. Та для того, щоб справді отримати значну кількість плодів, варто застосувати трюк з гірчицею.
Його перевагає полягає в покращенні ґрунту й стимулюванні кореневої системи кущів смородини, пише Wprost Dom.
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Що покращить ріст смородини?
У насіннях гірчиці містяться сполуки сірки, незначна кількість азоту та біологічно активні речовини, які можуть підтримувати ґрунтові мікроорганізми. Найкраще вона працює на тих ділянках, де ущільнений ґрунт.
Дачники радять використовувати 2 – 3 столові ложки порошку, який треба посипати навколо одного куща й перемішати з верхнім шаром ґрунту. Тоді варто полити ґрунт, щоб зберегти вологу, яка необхідна кущам смородини у червні.
Загалом смородина дасть найкращий урожай, якщо ґрунт замульчувати компостом чи подрібненою корою. Таким чином ґрунт буде повільніше висихати й краще підтримуватиме біологічне життя.
Кущі смородини погано ростуть в сухому ґрунті та затопленій ділянці. Проте рослини люблять регулярний компост, органічні добрива й помірний полив.
Після гірчиці смородина дасть хороший урожай / Фото Pinterest
Якщо ж смородина погано себе почуває, то ознаки можна перевірити за станом кущів. До найпоширеніших ознак входить:
- світло-зелене або жовте листя – дефіцит азоту,
- дрібні плоди – проблема з водою
- поганий ріст молодих пагонів – безплідний ґрунт,
- скручування листя – ураження попелицею або всихання.
Дачникам варто пам’ятати, що дефіцит води може обмежити врожайність більше, ніж недостатня кількість добрив. Також поширеною проблемою є надлишок азоту, який розвиває зелень, але притуплює кількість плодів. У такому разі рослини стають схильними до грибкових захворювань чи попелиці.
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Успішне плодоношення смородини завжди залежить від певних факторів: обрізки, поливу, світлої ділянки й помірного удобрення.