Осінні роботи в полі: що та коли сіяти у жовтні
Жовтень – один з останніх місяців для активних польових робіт перед зимою. У цей період аграрії можуть завершувати посів озимих культур й готувати поля до холодного сезону.
Деякі фермери під час планування робіт також орієнтуються на місячний календар, пише Space Weather Live. У жовтні 2026 року основні фази Місяця припадають на такі дати:
- Повня – 26 жовтня;
- Спадний Місяць – 1 – 9 жовтня, 27 – 31 жовтня;
- Молодик – 10 жовтня;
- Зростаючий Місяць – 11 – 25 жовтня.
Що і коли робити на полі у жовтні?
1 – 9 жовтня, Спадний Місяць
На початку місяця варто на ділянці вже завершити усі осінні роботи. За сприятливої погоди ще можна провести посів озимих зернових культур – пшениці, жита та ячменю. Також цей період підходить для посадки озимого часнику та цибулі сіянки.
10 жовтня, Молодик
У день Молодика активні посівні роботи краще відкласти. Цей час краще використати для відпочинку.
11 – 25 жовтня, Зростаючий Місяць
Навіть наприкінці жовтня ще можна продовжити осінні посадки й посіви. Якщо сприятиме погода, радять висівати озимі зернові, а також проводити посадку часнику й цибулі.
Всередині жовтня можна продовжити посіви / Фото Pexels
26 жовтня, Повня
У день Повні активні посадкові роботи можна перенести. Натомість варто зайнятися доглядом за ділянкою, завершити збирання урожаю й підготувати грядки до зими.
27 – 31 жовтня, Спадний Місяць
В останні дні жовтня ще можна садити озимий часник і цибулю, а також проводити посів окремих культур. Також цей час підходить для підготовки саду до зими, захисту молодих дерев і кущів від холодів.