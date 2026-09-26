Деякі фермери під час планування робіт також орієнтуються на місячний календар, пише Space Weather Live. У жовтні 2026 року основні фази Місяця припадають на такі дати:

Повня – 26 жовтня;

– 26 жовтня; Спадний Місяць – 1 – 9 жовтня, 27 – 31 жовтня;

– 1 – 9 жовтня, 27 – 31 жовтня; Молодик – 10 жовтня;

– 10 жовтня; Зростаючий Місяць – 11 – 25 жовтня.

Що і коли робити на полі у жовтні?

1 – 9 жовтня, Спадний Місяць

На початку місяця варто на ділянці вже завершити усі осінні роботи. За сприятливої погоди ще можна провести посів озимих зернових культур – пшениці, жита та ячменю. Також цей період підходить для посадки озимого часнику та цибулі сіянки.

10 жовтня, Молодик

У день Молодика активні посівні роботи краще відкласти. Цей час краще використати для відпочинку.

11 – 25 жовтня, Зростаючий Місяць

Навіть наприкінці жовтня ще можна продовжити осінні посадки й посіви. Якщо сприятиме погода, радять висівати озимі зернові, а також проводити посадку часнику й цибулі.



Всередині жовтня можна продовжити посіви / Фото Pexels

26 жовтня, Повня

У день Повні активні посадкові роботи можна перенести. Натомість варто зайнятися доглядом за ділянкою, завершити збирання урожаю й підготувати грядки до зими.

27 – 31 жовтня, Спадний Місяць

В останні дні жовтня ще можна садити озимий часник і цибулю, а також проводити посів окремих культур. Також цей час підходить для підготовки саду до зими, захисту молодих дерев і кущів від холодів.