Некоторые фермеры при планировании работ также ориентируются на лунный календарь, пишет Space Weather Live. В октябре 2026 года основные фазы Луны приходятся на следующие даты:
- Полнолуние – 26 октября;
- Убывающая Луна – 1 – 9 октября, 27 – 31 октября;
- Новолуние – 10 октября;
- Растущая Луна – 11 – 25 октября.
Что и когда делать на поле в октябре?
1 – 9 октября, Убывающая Луна
В начале месяца на участке следует уже завершить все осенние работы. При благоприятной погоде еще можно провести посев озимых зерновых культур – пшеницы, ржи и ячменя. Также этот период подходит для посадки озимого чеснока и семенного лука.
10 октября, Новолуние
В день новолуния активные посевные работы лучше отложить. Это время лучше использовать для отдыха.
11 – 25 октября, Растущая Луна
Даже в конце октября еще можно продолжить осенние посадки и посевы. Если позволит погода, рекомендуется высевать озимые зерновые, а также сажать чеснок и лук.
В середине октября можно продолжить посев / Фото Pexels
26 октября, Полная Луна
В день полнолуния активные посадочные работы можно отложить. Зато стоит заняться уходом за участком, завершить сбор урожая и подготовить грядки к зиме.
27 – 31 октября, Убывающая Луна
В последние дни октября еще можно сажать озимый чеснок и лук, а также проводить посев отдельных культур. Также это время подходит для подготовки сада к зиме, защиты молодых деревьев и кустарников от холодов.