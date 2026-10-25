Покладіть це побутове сміття на ґрунт до морозів: засіб, що захистить сад від бур'янів та холоду

Осіннє прибирання та підготовка саду до зими забирають чимало часу й сил у господарів. Однак звичайне побутове сміття може стати безкоштовним помічником у догляді за ділянкою.

Осіннє прибирання та підготовка саду до зими забирають чимало часу й сил у господарів. Однак звичайне побутове сміття може стати безкоштовним помічником у догляді за ділянкою.

Навіщо класти картонні рулони на грядки восени?

Підготовка саду до зимового періоду вимагає захисту рослин і виконання завдань, які полегшать працю навесні. Для цього чудово підійдуть звичайні картонні втулки від туалетного паперу, пише Blikk. Експерт із садівництва Іш поділився дієвими способами їх використання на ділянці.

Як картон допомагає у боротьбі з бур'янами?

Картонні рулони створюють надійний бар'єр, який перешкоджає росту небажаної рослинності. Щоб використати їх на грядках чи квіткових клумбах, виконайте кілька простих кроків:

Розріжте картонну трубочку вздовж по всій довжині. Розправте її та щільно притисніть до ґрунту навколо рослин.

Розріжте одну з цих трубочок і покладіть її на землю – так ви отримаєте чудовий шар для придушення бур’янів, який протягом наступних кількох місяців повільно розкладеться,

– запевнив Іш.

Поступово розкладаючись, картон стримує появу бур'янів і додатково захищає ділянку.

Як захистити рослини від перших заморозків?

З настанням холодів важливим завданням стає захист коріння та ґрунту від мінусових температур. Розпластані картонні рулони, розкладені на землі, слугують додатковим утеплювачем.

Перевага їхнього використання на цьому етапі року полягає в тому, що вони можуть утворювати хороший ізоляційний шар, наприклад, під час захисту від морозу,

– пояснив експерт.

Які ще матеріали допоможуть укрити город до весни?

Для мульчування та пригнічення бур'янів на великих грядках можна використовувати звичайний коричневий гофрокартон чи газети. Щоб листи не здувало вітром, перед розкладанням ґрунт зволожують, а зверху накривають шаром компосту чи подрібненого листя.