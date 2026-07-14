4 ознаки, що вже час викопувати озиму цибулю: не всі дачники знають

Цибуля – це простий у вирощуванні овоч, і з доглядом за ним впораються навіть новачки у городництві. Втім, не всі дачники знають, коли викопувати озиму цибулю – а це важливіший етап, ніж може видатися.

Озиму цибулю сіють восени й залишають зимувати прямо в землі на городі. Завдяки цьому навесні вона починає проростати першою та дає урожай раніше за яру цибулю аж на кілька місяців. Втім, для того, аби така цибуля довго лежала, дуже важливо викопати її в правильний момент, пише The Spruce.

Коли викопувати озиму цибулю?

Якщо цибулю посадили перед зимою, достигає вона зазвичай вже в липні та в серпні, а найбільш ранні сорти можна викопувати вже й на самому кінці червня. Дату вирахувати досить просто: цибулю викопують десь через 80 – 90 днів після того, як ви помітили перші паростки.

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Та якщо цей етап ви пропустили, можна звернути увагу на інші ознаки зрілості цибулі. Ось на що дивитися:

шийка цибулі стала сухою і тонкою, втратила соковитість;

верхній шар лушпиння став сухим і коричневим, легко відділяється;

листки пожовкли;

більша частина пір'їн опали та прилягають до землі.

Якщо за вашими розрахунками цибулю вже настав час копати, але вона все ще не виглядає сухою та стиглою, краще почекати ще. Причиною пізнього достигання може стати дощова холодна погода.

Важливо! Для того, аби цибуля добре зберігалася, за 2 тижні до викопування потрібно припинити полив. Не варто копати також у дощову погоду.

Овочі під час викопування потрібно діставати з землі обережно, аби шийка залишилася цілою: саме від неї залежить термін зберігання цибулі. Коренеплоди потрібно обережно обтрусити від землі, але в жодному випадку не можна мити.

Не ховайте цибулю одразу – спершу розкладіть її принаймні на день під сонцем. Після цього цибулини тиждень потрібно зберігати у сухому провітрюваному приміщенні. Дочекайтеся, поки цибуля повністю висохне, і тільки тоді займайтеся зрізанням листя.