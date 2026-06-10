Це найгірший час доби для скошування газону: яку помилку роблять дачники

Влітку газон на ділянці косять доволі активно, оскільки трава швидко росте й потребує постійного догляду. Та коли справа доходить до вибору часу скошування, невідповідні години можуть негативно вплинути на стан газону.

На газон після скошування впливає тепло, волога й сонячне проміння, які змінюються впродовж дня, пише Martha Stewart.

Читайте також Секрет пишних півоній: що робити з квітами в саду, які вже відцвіли

Який час доби є найгіршим для скошування газону?

Ранок

Дачники часто беруться за скошування трави вранці, щоб не застати сильну спеку, однак цей час найгірший, оскільки в цю пору трава ще в росі. Мокра трава погано коситься, засмічує газонокосарку й затуплює леза. Оптимальний час для косіння 10 ранку, швидше косити траву – не варто.

Придбати газонокосарку онлайн можна на Prom. А якщо потрібно перевірити її перед отриманням, є безпечна Пром-оплата. Кошти надходять продавцю лише після того, як покупець особисто огляне й забере посилку.

Обід

Дачники радять уникати косіння трави посеред дня, особливо в найспекотніші літні місяці. Надмірне нагрівання скошеної трави може призвести до висихання. Краще обирати прохолоднішу частину дня, а не сильну спеку в обідню пору.



Газон потрібно косити у відповідний час / Фото Pexels

Який час доби є найкращим для скошування?

Найкраще косити газон – після обіду чи ввечері. До цього часу трава вже встигне висохнути й буде набагато легше працювати, бо сонце вже спаде й не буде пекти.

Проте тут важливо теж обрати правильний час. Якщо ж косити занадто пізно, приблизно о 21 вечора в літню пору, то в цей період трава вже може покриватися росою, а нічна волога може сприяти розвитку грибків.

Газон радять косити регулярно, щоб уникнути нерівномірного скошування й додаткових зусиль, коли трава виросте вищою й густішою. Траву рядять садити тоді, коли вона досягне 8 – 10 сантиметрів.