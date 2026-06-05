Коли насправді можна копати молоду картоплю: ось головні ознаки

Картопля вважається найпопулярнішим овочем на наших грядках. Більшість дачників орієнтуються на основний збір урожаю восени, проте перед цим викопують ще й молоду картоплю.

Авторка ютуб-каналу "Файні квіти, городина, садочок" розповіла, на які ознаки орієнтуватися, щоб визначити готовність бульб до збирання.

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Коли викопувати молоду картоплю?

За словами дачниці, спочатку варто оцінити стан надземної частини рослини. Поки бадилля зелене й продовжує активно рости, то бульби ще накопичують поживні речовини й збільшуються в розмірі.

Цей період не підходить для основного збору урожаю, але молоду картоплю можна викопувати. Слід орієнтуватися на цвітіння. Коли рослини відцвітуть, має пройти ще десь 2 – 3 тижні, щоб вони підросли.

Основний маркер молодої картоплі – шкірка. Вона повинна легко зсуватися й не прилягати щільно до самої бульби. Загалом у більшості випадків молоду картоплю викопують через 60 днів після посадки.



Молоду картоплю викопують через 2 місяці після посадки / Фото Pexels

Коли викопувати зрілу картоплю?

А от наближенням стиглості вже є пожовтіння й всихання бадилля. Ці ознаки свідчать про завершення основного етапу розвитку картоплі. У дозрілої картоплі шкірка вже міцна й не знімається так легко, як у молодої картоплі.

Перед тим, як збирати основний урожай, дачникам варто викопати кілька кущів у різних частинах городу й оглянути бульби. Якщо вони мають однаковий розмір і добре сформовані, то можна переходити до збору усього урожаю.

Городниця рекомендує після всихання бадилля дати йому ще 2 тижні пролежати на грядці, а вже тоді братися за викопування. Крім того, збирати картоплю варто у сухий день, бо в дощовий – бульби будуть всі у вологому ґрунті й підлягатимуть тривалому висиханню. Мити перед зберіганням картоплю не можна, оскільки зайва волога лише зіпсує увесь урожай.