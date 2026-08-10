Найкращий час для поливу помідорів у спеку: жоден овоч не трісне

Спекотні дні погано впливають на рослини, тому дачники беруться до частішого поливу. Втім, якщо зробити одну помилку, можна зіпсувати ледь чи не увесь урожай.

Йдеться про нерегулярний полив, коли грядка з томатами тривалий час суха, а після поливу рослини настільки переповнюються водою, що їхня плоди буквально починають тріскатися, пише Top.

Як правильно поливати томати у спеку?

Крім кількості води, важливим є час потрапляння її у ґрунт. Щоб не нашкодити урожай, поливати помідори влітку можна з 5 до 9 години ранку. У цей час ґрунт ще прохолодний і не буде так швидко випаровуватися.

За цей час вода зможе швидко просочитися у кореневу зону ще до того, як почне підвищуватися температура. Навіть, якщо випадково станеться так, що намочиться листя, воно встигне висохнути ще до появи сонця.



Листя помідорів не варто поливати водою / Фото Pexels

Дачники у теплу пору радять мульчувати ґрунт соломою, корою чи скошеною травою. Завдяки такому шару ґрунт буде нагріватися повільніше, зменшиться випаровування й вдасться підтримати стабільні умови навколо кореневої системи.

Мульча корисна тим, що здатна пригнічувати ріст бур’янів, які конкуруватимуть з помідорами за воду і поживні речовини.

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Помідори радять поливати повільно на рівні землі, використовуючи відстояну чи дощову воду. Вона не повинна бути холодною в жодному разі, інакше овочі отримають стрес.

У сухі та спекотні дні для поливу краще використовувати лійку для поливу. Однак дачники рекомендують щодня перевіряти рівень вологості ґрунту. Якщо томати ростуть на глинистій ділянці, яка гірше пропускає воду, потрібно зменшити полив, щоб не призвести до гниття овочів.