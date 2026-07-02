Коли найкраще йти до лісу за грибами: названо ідеальні дні

Сезон найпопулярніших видів грибів почався ще в червні, тож грибники вже активно вирушають до лісу в пошуках підберезників, маслюків та лисичок.

Найкраще гриби ростуть після дощу, оскільки опади змушують міцелій поглинати воду й утворювати плід, пише Interia Kobieta. Також важливу роль відіграє температура. Найшвидше гриби ростуть, коли термометр показує від 15 до 25 градусів.

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Коли варто шукати гриби у лісі?

Дехто думає, що в спеку грибів стане ще більше, бо від тепла вони почнуть краще рости, але це не так. Підвищена температура пригнічує ріст грибів, а висока температура впливає на швидше псування плодів.

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Ідеальними днями для походу в ліс вважається період через 2 – 3 дні після дощу. Грибники також додають, що багато плодів можна знайти, коли на вулиці оптимальна температура від 15 до 25 градусів, а вологість повітря перевищує 80%.

Збирати гриби радять рано вранці, коли в лісі комфортна прохолодна температура. Крім того, варто знати й про те, що різні гриби ростуть з різною швидкістю. До прикладу, маслюки виростуть через 12 годин після дощу, а от підберезники вдасться знайти через тиждень.



Гриби мають різну швидкість росту / Фото Pexels

Вибір місця теж має вирішальне значення. Досвідчені грибники добре знають, що найбільше грибів можна знайти у менш прохідних стежках. Якщо пройтися трохи далі, куди рідко хто ходить, можна натрапити на хороші екземпляри грибів.

Чимало грибів ростуть в симбіозі з деревами – це називається мікоризою. Підберезники ростуть біля сосен, дубів чи грабів. Підберезник можна знайти під березами. Жовтий боровик росте поруч з модринами.

І хоч сезон грибів триває з квітня по листопад, пік найбільшої їхньої кількості в лісі припадає на кінець літа й осінь (з серпня по жовтень).