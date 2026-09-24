Це останній шанс: коли потрібно зібрати всі помідори з грядки

На деяких грядках пізні сорти помідорів ще дозрівають, однак наприкінці вересня вже слід проявити обережність. Осінні ночі стають досить холодними, тому не варто відкладати остаточний збір на останній момент.

Навіть якщо на лозах ще дозрівають зелені плоди, після збору вони все одно зможуть почервоніти, пише Top. Важливо лише зібрати урожай до настання заморозків.

Коли варто зібрати помідори?

Помідори є теплолюбними рослинами, тому коли настають прохолодні ночі, їхнє дозрівання значно сповільнюється. Якщо нічна температура вже опускається до +10 градусів, почервоніння на плодах з’являтиметься дуже повільно.

Це не означає, що всі плоди вже варто зібрати з грядки, але якщо прогноз обіцяє заморозки, то краще вже дати їм дозріти в тепліших умовах в приміщенні.



Зелені помідори можуть дозріти вже в приміщенні / Фото Pexels

Для помідорів заморозки є досить небезпечними, тому краще зібрати навіть недостиглі плоди. Якщо ж вони пошкодяться низькими температурами, то стануть набагато менш придатними для подальшого зберігання.

Для покращення циркуляції повітря та уникнення проблем з достиганням, радять поступово прибирати нижні старі або пожовклі листки, але не надмірно оголювати кущ.

Дачники також радять звернути увагу на тривалість опадів, високу вологість й плями на листках. Якщо все це присутнє, на гілках здорові плоди краще не залишати.

Після збору найкраще дозрівають ті помідори, які вже досягли свого повного розміру й починають змінювати по-трохи свій колір з темно-зеленого на світліший. Зберігати такі помідори найкраще у сухому місці за кімнатної температури. Щоб змінити колір вони не потребують прямого сонячного світла.