Навіть якщо на лозах ще дозрівають зелені плоди, після збору вони все одно зможуть почервоніти, пише Top. Важливо лише зібрати урожай до настання заморозків.

Коли варто зібрати помідори?

Помідори є теплолюбними рослинами, тому коли настають прохолодні ночі, їхнє дозрівання значно сповільнюється. Якщо нічна температура вже опускається до +10 градусів, почервоніння на плодах з’являтиметься дуже повільно.

Це не означає, що всі плоди вже варто зібрати з грядки, але якщо прогноз обіцяє заморозки, то краще вже дати їм дозріти в тепліших умовах в приміщенні.



Зелені помідори можуть дозріти вже в приміщенні / Фото Pexels

Для помідорів заморозки є досить небезпечними, тому краще зібрати навіть недостиглі плоди. Якщо ж вони пошкодяться низькими температурами, то стануть набагато менш придатними для подальшого зберігання.

Для покращення циркуляції повітря та уникнення проблем з достиганням, радять поступово прибирати нижні старі або пожовклі листки, але не надмірно оголювати кущ.

Дачники також радять звернути увагу на тривалість опадів, високу вологість й плями на листках. Якщо все це присутнє, на гілках здорові плоди краще не залишати.

Після збору найкраще дозрівають ті помідори, які вже досягли свого повного розміру й починають змінювати по-трохи свій колір з темно-зеленого на світліший. Зберігати такі помідори найкраще у сухому місці за кімнатної температури. Щоб змінити колір вони не потребують прямого сонячного світла.