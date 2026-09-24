Даже если на лозах еще созревают зеленые плоды, после сбора они все равно смогут покраснеть, пишет Top. Главное – собрать урожай до наступления заморозков.

Когда стоит собирать помидоры?

Помидоры – теплолюбивые растения, поэтому с наступлением прохладных ночей их созревание значительно замедляется. Если ночная температура уже опускается до +10 градусов, покраснение на плодах будет происходить очень медленно.

Это не означает, что все плоды уже стоит собрать с грядки, но если прогноз обещает заморозки, то лучше дать им дозреть в более теплых условиях в помещении.



Зеленые помидоры могут дозреть уже в помещении / Фото Pexels

Для помидоров заморозки довольно опасны, поэтому лучше собрать даже недозрелые плоды. Если же они пострадают от низких температур, то станут гораздо менее пригодными для дальнейшего хранения.

Для улучшения циркуляции воздуха и предотвращения проблем с созреванием рекомендуется постепенно удалять нижние старые или пожелтевшие листья, но не обнажать куст чрезмерно.

Дачники также советуют обратить внимание на продолжительность осадков, высокую влажность и пятна на листьях. Если все это присутствует, на ветках здоровые плоды лучше не оставлять.

После сбора лучше всего дозревают те помидоры, которые уже достигли своего полного размера и начинают постепенно менять цвет с темно-зеленого на более светлый. Хранить такие помидоры лучше всего в сухом месте при комнатной температуре. Для изменения цвета им не требуется прямого солнечного света.