Взимку сніг на під'їзді до гаража, доріжках та подвір'ї може перетворитися на справжню проблему – і особливо відчутними складнощі стають для власників приватних будинків.

Регулярне прибирання снігу лопатою потребує чимало часу та зусиль, і ще й далеко не завжди приносить бажаний результат. На щастя, існує просте рішення – і це снігоприбирач. Про те, кому він може знадобитися та як його обрати, розповідає 24 Канал.

Навіщо потрібний снігоприбирач?

Снігоприбирач – це техніка, що потрібна лише протягом холодного сезону, але тоді вона може виявитися неймовірно практичною та корисною. Ось кілька основних переваг:

Економія часу . Ділянку можна набагато швидше очистити, ніж якщо працювати доведеться лопатою. Особливо важливо це, якщо снігопади в регіоні регулярні.

. Ділянку можна набагато швидше очистити, ніж якщо працювати доведеться лопатою. Особливо важливо це, якщо снігопади в регіоні регулярні. Зменшення фізичних зусиль . Снігоприбирач забирає на себе основну роботу з переміщення снігу, а людині лишається тільки керувати технікою й контролювати процес прибирання.

. Снігоприбирач забирає на себе основну роботу з переміщення снігу, а людині лишається тільки керувати технікою й контролювати процес прибирання. Незалежність від сторонньої допомоги. Зі снігоприбирачем можна самостійно доглядати за територією, не сподіваючись на чужу допомогу.

На Prom представлені різноманітні снігоприбирачі для різного бюджету. Загалом маркетплейс налічує понад 120 млн товарів, зокрема й лопати, газонокосарки та інші інструменти для догляду за ділянкою. Для тих, хто регулярно купує товари для саду та дому та не хоче переплачувати за доставку, стане у пригоді підписка Smart на Prom. Вона коштує 50 грн на місяць і надає безкоштовну доставку для необмеженої кількості замовлень на маркетплейсі.

Але для того, щоб техніка справді приносила користь, під час її вибору дуже важливо врахувати площу території, а також кількість опадів й особливості ділянки. Зокрема, зверніть увагу на тип приводу: електричні моделі зазвичай зручніші для невеликих ділянок, де випадає досить помірна кількість снігу. А ось якщо умови складні, або ж ділянка велика, слід зупинити вибір на бензиновому снігоприбирачі.

Також від потужності залежить здатність техніки працювати зі щільним і важким снігом. Придивитися слід і до самохідних моделей – вони можуть рухатися самостійно, тож під час роботи їх не потрібно штовхати.