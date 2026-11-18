У холодну пору року вікна нерідко вкриваються краплями води, які стікають на рами та підвіконня. Після протирання скло ненадовго стає сухим, але вже наступного ранку його доводиться витирати знову.

У холодну пору року вікна нерідко вкриваються краплями води, які стікають на рами та підвіконня. Після протирання скло ненадовго стає сухим, але вже наступного ранку його доводиться витирати знову. Для боротьби із запотіванням використовують простий домашній прийом – залишають біля вікна миску кухонної солі. Підготувати її легко: знадобляться лише сухі кристали та невелика відкрита ємність.

Як використовувати сіль проти конденсату на вікнах?

Залишити миску звичайної кухонної солі на підвіконні на ніч радить Express. Автор матеріалу випробував цей спосіб удома й розповів, що наступного ранку скло залишилося майже сухим, а сама сіль стала вологою.

Для цього насипте суху сіль у невелику миску або тарілку та поставте біля вікна, на якому збираються краплі. Залиште ємність відкритою на ніч, а вранці перевірте стан скла й кристалів.

Чи допоможе сіль впоратися з конденсатом / Фото Unsplash

Після першої спроби автор продовжив залишати сіль на підвіконні щовечора. За його спостереженнями, конденсату стало помітно менше, а вміст миски доводилося замінювати кожні кілька днів.

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Як часто потрібно замінювати сіль?

Орієнтуйтеся на стан кристалів: зволожену сіль, яка почала злипатися в грудочки, замініть свіжою. Перевіряйте її щодня, адже в різних кімнатах вона відсиріватиме з різною швидкістю. Невелика миска не замінить вентиляції, тому поряд із цим прийомом регулярно провітрюйте кімнату.

Особливо важливо відводити вологе повітря після приготування їжі, душу та сушіння білизни. Краплі, які залишилися на склі чи підвіконні, витріть сухою тканиною. Не залишайте воду накопичуватися біля рам: постійна вогкість здатна пошкодити оздоблення та створити умови для появи плісняви.