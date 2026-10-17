Щоб вдома було затишніше: правила підбирання килиму для різних кімнат

Під час купівлі килима зазвичай зважають на його колір, матеріал і малюнок. Водночас не менш важливу роль відіграє форма виробу, оскільки від неї залежить, наскільки гармонійно виглядатиме інтер’єр.

Видання Love Deco пояснило, як правильно підібрати килим для різних кімнат.

Чому форма килима має значення?

Килим допомагає об’єднати меблі в єдину композицію та візуально відокремити певну зону від решти приміщення. Наприклад, у вітальні він поєднує диван, крісла та журнальний столик, а в їдальні виділяє простір навколо столу. Форма виробу впливає на сприйняття кімнати та загальний баланс інтер’єру.

Прямокутні килими добре вписуються в більшість помешкань, створюючи відчуття впорядкованості. Круглі моделі, навпаки, додають простору плавності та пом’якшують інтер’єри, у яких переважають гострі кути і прямі лінії.

Обираючи килим, дизайнери радять враховувати розташування меблів і призначення зони, яку потрібно виділити. Орієнтуватися лише на форму кімнати не варто, адже саме поєднання всіх елементів допомагає створити цілісний інтер’єр.

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У яких випадках підійде круглий килим?

Круглий килим стане вдалим рішенням, якщо хочеться зробити інтер’єр м’якшим і затишнішим. Завдяки плавним обрисам він додає приміщенню невимушеності та створює більш гостинну атмосферу.

Особливо гармонійно такий килим виглядає під круглим столом, оскільки повторює його форму. Також його можна покласти в куточку для читання, дитячій ігровій зоні, просторому передпокої чи невеликій кімнаті.

Ще одна перевага круглої моделі – здатність візуально розширювати простір. Вона розбавляє прямі лінії меблів і робить загальне сприйняття приміщення плавнішим. Тому круглі килими доречні навіть у кімнатах квадратної форми.

Чим зручні прямокутні килими?

Прямокутні моделі вважаються універсальними, оскільки вони добре поєднуються з більшістю меблів і планувань. Оскільки ліжка, дивани та багато інших предметів інтер’єру мають прямокутну форму, підібрати до них відповідний килим зазвичай нескладно.

У вітальні він допомагає згрупувати диван, крісла та журнальний столик, а в спальні повторює контури ліжка і підтримує візуальну рівновагу. Для кухні прямокутний килим також буде доречним, особливо якщо стіл має прямокутну або овальну стільницю.

Крім того, такі килими зазвичай покривають більшу площу підлоги. Саме тому їх часто обирають для просторих кімнат чи приміщень, де потрібно об’єднати кілька предметів меблів в одну функціональну зону.



Килим покращує інтер'єр в оселі / Фото Pexels

Як підібрати форму килима для різних кімнат?

Під час вибору варто враховувати форму головного предмета меблів. Наприклад, під круглий стіл пасуватиме круглий килим, тоді як біля прямого дивана чи під ліжком зазвичай краще виглядає прямокутна модель.

Для великої вітальні прямокутний килим стане практичним варіантом, адже допоможе об’єднати меблі в єдину зону відпочинку. Натомість круглий виріб добре підійде ддя невеликого куточка для читання чи додаткового місця для відпочинку, де потрібно делікатно відокремити простір.

У дитячій кімнаті можна використовувати килими обох форм. Круглі моделі зручні для ігрових або читацьких зон, а прямокутні забезпечують більше вільної поверхні для щоденних занять.

Водночас не варто забувати про розмір килима. Навіть правильно підібрана форма не врятує ситуацію, якщо виріб буде надто маленьким і порушуватиме візуальний баланс кімнати.

У вітальні бажано розмістити килим так, щоб на ньому стояли хоча б передні ніжки дивана та крісел. У кухні він має бути достатньо великим, аби відсунуті стільці не виходили за його межі.