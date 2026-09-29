Куди зникають змії взимку: ось де насправді вони ховаються до весни

З настанням холодів змії помітно зникають з лісів та заболочених територій. Насправді вони просто стають менш активними й ховаються у місцях, де зможуть перечекати несприятливу погоду.

Змії не здатні самостійно підтримувати постійну температуру тіла, пише Martha Stewart. Вони належать до ектотермальних тварин, тому їхня активність залежить від температури довкілля.

Коли восени стає холодніше, у них сповільнюється метаболізм, дихання і навіть серцебиття. Таким чином організм витрачає менше енергії, а сама змія переходить у стан, який називається брумація.

Куди діваються змії взимку?

Під час брумації змії практично не їдять, оскільки через низьку температуру їхня травна система працює недостатньо активно для нормального перетравлення їжі. Енергію ж вони отримують із жирових запасів, які накопичили до настання холодів.

Однак брумація – це не повна зимова сплячка. Змії можуть час від часу проявляти активність, якщо стають сприятливішими умови. У дуже теплі зимові дні змія може ненадовго залишити укриття. Вона здатна виповзти погрітися на сонці, попити води, а тоді знову повернутися до свого сховку.

Для зимівлі змії обирають захищене місце. У саду це можуть бути звичайні на перший погляд об’єкти. Змії можуть використовувати покинуті нори гризунів, компостні купи, стоси дров, шар мульчі, а також простір під сараєм тощо.

Деякі види зимують групами. До прикладу, вужі чи мідянки здатні збиратися разом у спільних місцях зимівлі. Таке скупчення допомагає тваринам краще зберігати тепло.



Деякі змії зимують групами / Фото Pexels

До активного життя змії починають повертатися вже навесні, коли температура стає досить високою. Вони починають шукати їжу, зокрема полювати на гризунів та інших шкідників, тому здатні знову заповзати в сади.

Однак лякатися їх не варто. Плазуни не люблять шуму й одразу тікають, коли відчувають поруч людей. Насправді у садовій екосистемі змії можуть сприяти природному контролю популяцій небажаних тварин.